TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Un an après l'imposition des tarifs douaniers américains sur l'industrie canadienne de l'automobile et d'autres secteurs clés, des mesures qui auront eu des effets dévastateurs sur les travailleuses et travailleurs canadiens, notamment des perturbations économiques et des pertes d'emploi, Unifor accentue la pression sur les décideurs du monde des affaires et du gouvernement en lançant un message clair : « Fabriquez ici pour vendre ici ».

Logo « Fabriquez ici, vendre ici » d'Unifor (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Au cours des douze derniers mois, les travailleuses et travailleurs œuvrant dans des secteurs exposés aux échanges commerciaux ont vécu l'enfer. Nous avons été témoins de pertes d'emploi et bon nombre de travailleuses et travailleurs sont laissés dans l'incertitude alors que Trump continue de s'en prendre à notre économie », a déclaré la présidente nationale d'Unifor Lana Payne.

« Aujourd'hui, le Canada a cruellement besoin d'une stratégie nationale cohérente pour protéger les emplois et obliger les entreprises qui se plient au chantage de Donald Trump à rendre des comptes. Nous devons avant tout adopter un principe simple : si vous voulez les vendre ici, vous devrez fabriquer vos produits ici. »

Le 3 avril, une année entière se sera écoulée depuis l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les véhicules construits au Canada. Depuis cette date, Stellantis a interrompu les travaux de réoutillage de son usine de Brampton, General Motors a cessé la production à son usine de montage CAMI d'Ingersoll et éliminé le troisième quart de travail à son usine de montage d'Oshawa, le fabricant de pièces d'automobiles Autoneum a annoncé la fermeture de son usine de London et TitanTool & Die a mis ses travailleuses et travailleurs en lock-out il y a déjà plus de sept mois alors que l'entreprise se prépare à délocaliser sa production de pièces aux États-Unis.

Au cours de la dernière année, les États-Unis ont imposé une vague de tarifs douaniers sur les industries canadiennes, notamment l'automobile, les camions lourds, l'aluminium, l'acier, l'énergie, le cuivre et la foresterie, en plus de continuer de menacer d'autres secteurs comme l'aérospatiale, les médias et l'équipement industriel, entre autres. Même si certaines mesures ont été retirées, les tarifs douaniers sectoriels les plus nuisibles demeurent en place, une menace qui continue de planer sur les travailleuses et travailleurs canadiens ainsi que les communautés qui dépendent de ces industries.

Le message Fabriquez ici pour vendre ici d'Unifor est communiqué directement au public, au moyen d'éléments graphiques dans les médias sociaux et sur des panneaux d'affichage afin d'inciter les entreprises qui profitent du marché canadien à investir ici et à fabriquer leurs produits au Canada, sous peine de se voir imposer des pénalités, notamment des tarifs douaniers, et de perdre des clients canadiens.

Même si le gouvernement poursuit les négociations avec une administration en poste à Washington, D.C. qui se montre de plus en plus instable et imprévisible, Unifor maintient que le Canada doit agir de façon décisive pour défendre les emplois au pays et renforcer sa base industrielle. La semaine dernière, Mme Payne, avec une délégation composée de dirigeantes et dirigeants ainsi que de membres d'Unifor, s'est rendue sur la Colline du Parlement afin de faire pression sur les députées et députés de tous les partis en faveur d'actions concrètes visant à protéger les travailleuses et travailleurs, ainsi que la production intérieure, notamment au moyen des mesures suivantes :

Renforcer les règles d'achat canadien en matière d'approvisionnement public

Exiger des entreprises qui vendent leurs produits au Canada qu'elles investissent dans les industries canadiennes

Accroître le soutien financier pour les travailleuses et travailleurs œuvrant dans des industries exposées aux échanges commerciaux

Tirer profit des outils à sa disposition pour mettre fin à la délocalisation

Imposer de lourdes pénalités financières et restreindre radicalement l'accès au marché pour les entreprises qui délocalisent des emplois à l'étranger

Consultez la liste complète des mesures proposées par Unifor en matière de politiques en cliquant ici.

« Les travailleuses et travailleurs canadiens ont fait preuve d'une résilience et d'une solidarité exceptionnelles tout au long de cette guerre commerciale sans précédent. La lutte pour défendre les emplois au Canada et renforcer les perspectives d'avenir du pays est loin d'être terminée, et Unifor continuera d'être en première ligne dans ce combat », a déclaré Mme Payne.

Le mouvement « Fabriquez ici pour vendre ici » s'inscrit dans le cadre de la grande campagne nationale de mobilisation déployée par Unifor autour du slogan « Protégeons les emplois au Canada ». Rendez-vous à l'adresse protegeonslesemplois.ca/ pour lire les dernières nouvelles sur les tarifs douaniers américains et découvrir ce que peuvent faire les travailleuses, les travailleurs ainsi que les collectivités pour soutenir les emplois et les industries au Canada.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, directrice des communications d'Unifor, à l'adresse [email protected] ou au 416 896-3303