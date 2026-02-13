LASALLE, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a le plaisir d'annoncer que Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») et Glass Lewis & Co. LLC (« Glass Lewis ») ont conclu à l'opportunité, et recommandent aux actionnaires de GDI (les « Actionnaires »), de voter EN FAVEUR du plan d'arrangement annoncé précédemment (l'« Arrangement »), aux termes duquel une entité (l'« Acheteur ») liée à Birch Hill Equity Partners Management Inc. (« Birch Hill ») et à Gestion Claude Bigras inc. (collectivement avec Birch Hill, les « Actionnaires procédant à un roulement ») fera l'acquisition de la totalité des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation de la Société (à l'exception de celles détenues en propriété véritable par Birch Hill) au prix de 36,60 $ en espèces par action, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Dans leurs recommandations respectives aux Actionnaires de voter EN FAVEUR de l'Arrangement :

ISS indique que [traduction] « l'[Arrangement] se justifie d'un point de vue stratégique en raison de la certitude quant à la liquidité offerte par la contrepartie en espèces assortie d'une prime ainsi que du risque de non-approbation »;

»; Glass Lewis indique que [traduction] « selon l'architecture fondamentale procédurale et quantitative, le paiement forfaitaire proposé représente une sortie raisonnable en fonction du risque pour les investisseurs non liés à ce stade-ci ».

ISS et Glass Lewis sont des agences indépendantes de premier plan en matière de conseil en vote et en gouvernance d'entreprise et de nombreux grands investisseurs institutionnels se fient sur leurs recommandations de vote aux actionnaires et leurs analyses, lesquelles influencent le vote de certaines caisses de retraite et de certains gestionnaires de placements, organismes de placement collectif et autres actionnaires institutionnels.

AGISSEZ MAINTENANT ET VOTEZ AUJOURD'HUI. Les Actionnaires sont encouragés à déposer leurs procurations et à voter EN FAVEUR de l'Arrangement avant l'heure limite de dépôt des procurations, soit à 9 h 30 (heure de l'Est) le 19 février 2026.

Après avoir examiné de façon approfondie et considéré avec soin les modalités de l'Arrangement ainsi qu'un certain nombre d'autres facteurs, et après avoir consulté des conseillers financiers et juridiques externes, le comité spécial composé d'administrateurs indépendants (le « Comité spécial ») du conseil d'administration de GDI a unanimement recommandé au conseil d'administration d'approuver l'Arrangement et de recommander aux Actionnaires de voter EN FAVEUR de l'Arrangement. Après un examen approfondi et après avoir pris en compte les facteurs et questions qu'il a jugés pertinents, notamment la recommandation unanime du Comité spécial, le conseil d'administration (les administrateurs intéressés s'étant abstenus de voter) a déterminé que l'Arrangement est dans le meilleur intérêt de la Société et est équitable pour les Actionnaires (autres que les Actionnaires procédant à un roulement). Par conséquent, il a approuvé l'Arrangement à l'unanimité et recommande aux Actionnaires de voter EN FAVEUR de l'Arrangement.

Les modalités de l'Arrangement sont décrites plus amplement dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « Circulaire ») et dans les documents accessoires à l'Assemblée, qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société à l'adresse https://gdi.com/fr/investisseurs/.

DÉTAILS CONCERNANT L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE GDI

L'assemblée extraordinaire des Actionnaires (l'« Assemblée ») se tiendra en personne à 9 h 30 (heure de l'Est) le 23 février 2026 à la salle Midway du Club Saint-James au 1145, avenue Union, Montréal (Québec).

COMMENT EXERCER SES DROITS DE VOTE

Les actionnaires de GDI peuvent voter en utilisant la méthode qui s'applique à la façon dont leurs actions sont détenues. Veuillez voter bien avant la date limite de vote par procuration, qui est le 19 février 2026 à 9 h 30 (heure de l'Est).

Si vous êtes un actionnaire véritable

(Vos actions sont détenues par une banque, un courtier ou un autre intermédiaire)

La majorité des actionnaires véritables recevront un formulaire d'instructions de vote (« FIV ») de Broadridge Financial Solutions. Vous disposerez d'un numéro de contrôle à 16 chiffres qui peut être utilisé pour voter :

En ligne :

Visitez l'adresse www.proxyvote.com et suivez les instructions en utilisant votre numéro de contrôle à 16 chiffres.

Par téléphone :

Appelez au numéro de téléphone indiqué sur votre FIV et suivez les directives enregistrées. Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 16 chiffres.

Les actionnaires véritables qui souhaitent assister à l'Assemblée doivent se nommer eux-mêmes à titre de fondé de pouvoir en suivant les instructions figurant sur leur FIV.

Si vous êtes un actionnaire inscrit

(Vous détenez un certificat d'actions physique ou vos actions sont inscrites directement à votre nom)

Vous aurez reçu un formulaire de procuration comportant un numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous pouvez exercer votre droit de vote de l'une ou l'autre des façons suivantes :

En ligne :

Visitez l'adresse www.meeting-vote.com et suivez les instructions à l'écran en utilisant votre numéro de contrôle à 13 chiffres.

Par téléphone :

Composez le 1 888 489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et suivez les directives. Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres.

Par courriel :

Numérisez votre formulaire de procuration rempli, daté et signé puis retournez-le par courriel à l'adresse [email protected] .

Par télécopieur :

Retournez votre formulaire de procuration rempli, daté et signé par télécopieur au 416 607-7964.

Les actionnaires inscrits peuvent aussi assister à l'Assemblée et s'inscrire auprès de l'agent des transferts dès leur arrivée.

BESOIN D'AIDE POUR VOTER?

Les Actionnaires qui ont des questions sur l'exercice de leurs droits de vote ou qui ont besoin d'aide peuvent communiquer avec Sodali & Co, le conseiller en communication avec les actionnaires et agent de sollicitation de procurations de GDI :

Sans frais en Amérique du Nord : 1 833 711-4834

Banques, courtiers, et appels de l'extérieur de l'Amérique du Nord : 1 289 695-3075

Courriel : [email protected]

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file des services intégrés aux installations commerciales qui offre une gamme de services au Canada et aux États-Unis aux propriétaires et aux gestionnaires d'une variété de types d'installations, y compris des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et des lieux d'événements, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et d'autres installations de transport. Les capacités de GDI en matière de services aux immeubles commerciaux comprennent l'entretien ménager et l'entretien des bâtiments, les services-conseils en énergie et l'optimisation des systèmes, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes CVC-R, mécaniques, électriques et d'automatisation des bâtiments, ainsi que d'autres services complémentaires tels que la fabrication de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : GDI). De plus amples renseignements sur GDI sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse pourraient constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des énoncés concernant les avantages prévus de l'Arrangement pour GDI et ses parties prenantes, les approbations des autorités de réglementation, des actionnaires et de la cour et le moment prévu de la réalisation de l'Arrangement. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives futures de GDI et aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats prévus, y compris la capacité des parties d'obtenir, en temps utile et selon des modalités satisfaisantes, les approbations requises des autorités de réglementation, des actionnaires et de la cour; la capacité des parties de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions de clôture de l'Arrangement et de réalisation de l'Arrangement selon les modalités prévues; l'incidence de l'Arrangement et du fait que GDI ait consacré des ressources importantes à la poursuite de l'Arrangement sur la capacité de GDI à maintenir ses relations d'affaires actuelles et sur ses activités, actuelles et futures, et, dans certains cas, cette information prospective peut être identifiée par l'emploi de termes et d'expressions comme « pouvoir »; « devoir »; « s'attendre à »; « planifier »; « anticiper »; « croire »; « avoir l'intention »; « estimer »; « prédire »; « potentiel »; « continuer »; « prévoir »; « s'assurer » ou d'autres termes et expressions semblables, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel, concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont dispose GDI à l'heure actuelle, il est possible qu'elles se révèlent inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (y compris ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et de la Circulaire) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que GDI prévoit actuellement. Plus précisément, ces facteurs comprennent des risques liés à ce qui suit : le risque que l'Arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, et qu'elle ne soit pas réalisée du tout, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement l'approbation requise des autorités de réglementation, des actionnaires et de la cour, faute de satisfaire aux autres conditions de la clôture de l'Arrangement ou pour d'autres raisons, l'incapacité de réaliser l'Arrangement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ou toucher autrement les activités de GDI, l'affectation de ressources importantes à la réalisation de l'Arrangement et les restrictions imposées à GDI pendant que l'Arrangement est en cours, l'incertitude entourant l'Arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la fidélisation des clients et des partenaires commerciaux de GDI ou la survenance d'un effet défavorable important menant à la résiliation de la convention d'arrangement. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

