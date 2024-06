LONGUEUIL, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement s'est joint à Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne pour annoncer que les enfants de moins de 18 ans admissibles, ainsi que les adultes titulaires d'un Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide, peuvent désormais présenter une demande d'adhésion au Régime canadien de soins dentaires.

Depuis le lancement du RCSD, plus de 2 millions de personnes âgées ont été approuvées pour bénéficier de la couverture du Régime et depuis le 1er mai, plus de 200 000 d'entre elles ont déjà reçu des soins pour des services tels que le nettoyage, les obturations, et les prothèses dentaires.

L'ouverture aujourd'hui des demandes pour deux nouveaux groupes de Canadiennes et Canadiens permettra à environ 1,2 million de personnes supplémentaires d'avoir bientôt accès à une meilleure santé buccodentaire. Cela signifie qu'environ 938 000 enfants et près de 183 000 adultes titulaires d'un Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide auront un accès plus abordable aux soins buccodentaires dont ils ont besoin.

Il y a actuellement plus de 11 400 fournisseurs de soins buccodentaires, notamment des hygiénistes dentaires, des dentistes et des denturologistes, qui offrent un large éventail de services aux clients du RCSD. Si les clients du RCSD n'ont pas encore de fournisseur de soins buccodentaires, ils peuvent consulter l'outil de recherche de fournisseur du RCSD de la Sun Life pour trouver un fournisseur dans leur communauté ou s'adresser à leur fournisseur de soins buccodentaires local pour savoir s'il accepte les clients du RCSD. À compter du 8 juillet, les fournisseurs de soins buccodentaires pourront facturer directement à la Sun Life les soins dispensés aux clients du RCSD sans avoir à participer formellement au programme.

Les personnes retenues recevront une trousse de bienvenue de la Sun Life dans les trois mois environ suivant leur demande, qui comprendra un aperçu de leur couverture ainsi que la date d'entrée en vigueur de la couverture. Les frais liés aux traitements dispensés dans le cadre du RCSD ne seront pas couverts avant la date de début de la couverture.

Les patients du RCSD peuvent avoir à payer des frais supplémentaires, en plus de leur quote-part, le cas échéant, en fonction des services reçus et du coût du traitement. Avant de recevoir des services, les patients du RCSD doivent confirmer le montant qui n'est pas couvert par le RCSD.

Les soins buccodentaires sont des soins de santé. Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de ses dents et payer ses factures. Le RCSD contribuera à rendre les soins dentaires plus abordables pour près de neuf millions de Canadiennes et de Canadiens qui, selon les estimations, ne bénéficient actuellement d'aucune couverture.

« L'élargissement de l'admissibilité au RCSD pour les enfants de moins de 18 ans et pour les adultes titulaires d'un Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide signifiera que plus d'un million de Canadiennes et de Canadiens supplémentaires auront un accès abordable aux soins buccodentaires dont ils ont besoin. Il s'agit d'une question d'équité et de veiller à ce que les personnes aient accès aux soins dont elles ont besoin pour être en bonne santé et avoir la dignité qu'elles méritent. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« La santé buccodentaire constitue une grande part de la santé et du bien-être général des Canadiens. Le Régime canadien de soins dentaires connaît un très grand taux de participation depuis son lancement en décembre. Notre priorité demeure d'assurer aux personnes en situation de handicap, aux enfants de moins de 18 ans et aux aînés nouvellement ou déjà admissibles un accès aux services de santé buccodentaires dont ils ont besoin. Service Canada est bien équipé pour fournir un service fluide et efficace aux clients. »

L'honorable Terry Beech

Ministre des Services aux citoyens

« Les Canadiennes et les Canadiens en situation de handicap ainsi que les jeunes peuvent désormais s'inscrire au Régime canadien de soins dentaires! Près de 1,2 million de personnes au Canada bénéficieront ainsi d'une couverture dentaire, en plus des 2 millions de personnes âgées déjà couvertes. En demandant aux personnes les plus aisées financièrement de payer leur juste part d'impôts, nous mettons en place des programmes historiques tels que le Régime canadien de soins dentaires, qui remet de l'argent dans les poches des Canadiennes et des Canadiens tout en rendant notre pays plus juste pour tous. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« L'équité intergénérationnelle repose sur la volonté de garantir à chaque enfant au Canada le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi nous avons réalisé des investissements transformateurs, notamment en matière de services de garde d'enfants abordables, et en créant l'Allocation canadienne pour enfants. Élargir l'accès aux soins dentaires à tous les enfants âgés de moins de 18 ans s'inscrit dans le cadre de notre plan qui vise à soutenir les familles et leurs enfants, partout au Canada, tout en veillant à ce que chaque génération puisse exploiter pleinement son potentiel. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Aujourd'hui marque une autre étape importante pour assurer que les Canadiens et les Canadiennes aient un meilleur accès à des soins dentaires abordables. Après le lancement réussi du Régime canadien de soins dentaires (RCSD) pour les aînés, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans ainsi que les adultes vivant avec un handicap peuvent maintenant s'inscrire pour recevoir les soins de santé bucco-dentaire dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Personne ne devrait avoir à retarder l'obtention de soins dentaires essentiels parce qu'il ne peut pas les payer, et le RCSD change cela. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les particuliers qui pourraient être admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) peuvent présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada, même s'ils n'ont pas de revenu imposable. Le fait d'être approuvé pour le CIPH peut les aider à accéder à d'autres programmes fédéraux, comme le Régime canadien de soins dentaires. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre du Revenu national

« Le Régime canadien de soins dentaires change des vies. Plus personne n'a à vivre avec des douleurs aux dents, des maladies des gencives ou de vieilles prothèses dentaires. Nous élargissons le Régime pour aider les enfants de moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap à obtenir les soins dont ils ont besoin. »



L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre du Travail et des Aînés

« En tant que mère, je comprends à quel point les examens dentaires réguliers sont essentiels pour nos enfants. Grâce à l'élargissement du Programme canadien de soins dentaires, un plus grand nombre de jeunes Canadiens auront accès aux soins dentaires dont ils ont besoin sans ajouter de stress financier à leur famille. Ce plan vise à assurer l'équité et à donner à chaque enfant le meilleur départ dans la vie, à réduire les obstacles et à assurer un avenir plus sain pour tous. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« L'élargissement de l'admissibilité au Régime canadien de soins dentaires annoncé aujourd'hui est d'une importance capitale pour les familles de Longueuil, car il permettra à des milliers de jeunes et de personnes vivant avec un handicap d'avoir accès à des soins dentaires. »

Sherry Romanado

Députée, Longueuil--Charles-LeMoyne

« L'accessibilité aux soins buccodentaires est au cœur de notre mission. Et même si elle constitue un enjeu de taille, je suis convaincue qu'ensemble, avec nos partenaires gouvernementaux et nos collègues de la santé, nous continuerons à mettre en place des initiatives comme celle-ci pour que l'ensemble de la population bénéficie de soins dentaires préventifs et curatifs. Et aujourd'hui, avec l'élargissement du Régime aux moins de 18 ans et aux personnes vivant avec un handicap, nous franchissons une grande étape vers une accessibilité renforcée. »

Dre Liliane Malczewski

Présidente de l'Ordre des dentistes du Québec

« L'Association des chirurgiens dentistes du Québec reconnaît l'apport précieux du Régime canadien de soins dentaires pour une meilleure accessibilité à des soins qui sont essentiels pour la santé globale. Au Québec, ce régime vient colmater, pour la population la moins bien nantie, une brèche dans le système de santé québécois en élargissant la portion de la population ayant une couverture des soins dentaires et en augmentant l'éventail de soins admissibles. Rappelons que seuls les prestataires de l'aide sociale et les enfants de 9 ans et moins sont actuellement couverts, pour certains soins seulement, par le régime public de la RAMQ. »

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

Faits en bref

Les personnes âgées admissibles âgées de 65 ans et plus peuvent continuer à présenter une demande en ligne au RCSD.

En décembre 2022, le gouvernement du Canada a lancé la Prestation dentaire canadienne (PDC) provisoire pour aider à réduire les coûts des soins dentaires pour les familles admissibles. La PDC a aidé près de 450 000 enfants de moins de 12 ans à recevoir des soins buccodentaires. La PDC arrivant à son terme le 30 juin, ces parents et tuteurs sont maintenant invités à présenter une demande au RCSD pour les enfants et les jeunes dont ils ont la charge.

a lancé la Prestation dentaire canadienne (PDC) provisoire pour aider à réduire les coûts des soins dentaires pour les familles admissibles. La PDC a aidé près de 450 000 enfants de moins de 12 ans à recevoir des soins buccodentaires. La PDC arrivant à son terme le 30 juin, ces parents et tuteurs sont maintenant invités à présenter une demande au RCSD pour les enfants et les jeunes dont ils ont la charge. Tous les autres résidents canadiens admissibles âgés de 18 à 64 ans pourront présenter une demande en ligne à partir de 2025.

La participation des fournisseurs au RCSD est volontaire. Les fournisseurs de soins buccodentaires admissibles à participer et qui peuvent facturer les services sont les suivants : Les dentistes Les denturologues Les hygiénistes dentaires Les spécialistes dentaires

Au début du mois, le gouvernement du Canada a lancé le Fonds d'accès à la santé buccodentaire (FASB). Ce Fonds soutiendra des projets visant à améliorer la formation et la capacité des fournisseurs de soins buccodentaires, à mettre en relation les patients et les fournisseurs de soins buccodentaires et à déployer des efforts de prévention et d'éducation afin d'améliorer la santé buccodentaire.

