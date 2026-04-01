TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Trois ans après son premier événement, le Forum atlantique sur la contrebande de tabac continue de souligner la nécessité d'un leadership fédéral dans la lutte contre le marché canadien du tabac haché fin de contrebande, qui nuit aux finances publiques et rend les collectivités canadiennes moins sûres.

L'événement annuel organisé par Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) le 31 mars réunit des petites entreprises, des organismes provinciaux d'application de la loi, Échec au crime et des représentants du gouvernement à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le Forum a permis aux participants, dont le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, Sécurité publique Nouveau-Brunswick et l'Organization for National Gang Information and Awareness, de partager de l'information, des stratégies et des tactiques pour lutter contre le tabac haché fin de contrebande dans le Canada atlantique.

Depuis le premier Forum en 2024, des administrations individuelles, comme le Nouveau-Brunswick avec son budget de 2026 qui a rétabli le financement d'une unité spécialisée dans la lutte contre la contrebande, ont réalisé des progrès en mettant en œuvre des mesures anticontrebande dans les limites de leurs pouvoirs. À l'extérieur du Canada atlantique, l'Ontario et l'Alberta ont également mis en œuvre des mesures pour lutter contre ce commerce illicite.

Qu'il s'agisse de politiques comme le logement, les soins de santé ou l'environnement, le gouvernement fédéral du Canada a reconnu que son leadership peut produire de meilleurs résultats stratégiques pour les problèmes qui touchent les Canadiens. Le leadership fédéral en matière de contrebande pourrait apporter la coordination et le financement pour amplifier les initiatives provinciales, partager les pratiques exemplaires et les possibilités partout dans notre vaste pays, tout en réalisant de véritables progrès dans la réduction de l'énorme marché illégal du Canada.

La contrebande de tabac n'est pas un crime sans victimes; il nuit aux propriétaires de petites entreprises qui respectent les règles tout en rendant nos collectivités moins sûres. La contrebande est contrôlée par le crime organisé et finance directement ses activités, y compris le trafic d'armes à feu et de drogues, tout en augmentant le risque d'accès des jeunes aux cigarettes. Autrement dit, les criminels qui vendent du tabac illégal ne vérifient pas les pièces d'identité.

CITATION

« À l'heure actuelle, les provinces et les territoires font de leur mieux et font des progrès pour renforcer l'application de la loi et les sanctions contre la contrebande dans leur province ou territoire. Le leadership fédéral permettrait d'accuser ces progrès et de coordonner une approche à un problème national qui fait augmenter la criminalité et gruge les revenus du gouvernement dans toutes les administrations du Canada. » - Danny Fournier, responsable, Prévention du commerce illicite, Rothmans, Benson & Hedges

À propos de Rothmans, Benson & Hedges

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

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