MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la littératie financière, qui a cette année pour thème « Parlons d'argent », les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) incitent les Canadiens à discuter de leurs plans financiers avec leurs proches, leurs amis et, si possible, leurs conseillers, ainsi qu'à approfondir leurs recherches. Parler d'argent ouvertement et accéder à des ressources crédibles en la matière améliorent la littératie financière des investisseurs, ce qui leur permet de prendre de bonnes décisions quant à leur avenir financier et les aide à se protéger eux-mêmes et leurs proches contre la fraude.

Selon une nouvelle étude des ACVM sur l'investissement hybride, les investisseurs moins enclins à consulter un conseiller au sujet de leurs placements pour élaborer un plan financier sont plus susceptibles d'adopter des comportements spéculatifs comportant des risques élevés, comme effectuer des opérations fréquemment et investir dans des produits non traditionnels à haut risque, tels que les cryptoactifs et les options.

« Les Canadiens s'engagent plus activement dans la gestion de leurs investissements; c'est pourquoi il est essentiel qu'ils aient accès aux outils, aux renseignements et aux ressources qui les aideront à prendre des décisions éclairées », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Le Mois de la littératie financière est l'occasion de munir les investisseurs des connaissances nécessaires pour participer aux marchés des capitaux du Canada. En guise d'amorce : des conversations franches sur la tolérance au risque, les objectifs financiers et les sources d'information. »

Les ACVM encouragent les Canadiens qui font affaire avec un conseiller financier, qui investissent de façon autonome ou qui conjuguent les deux, à garder à l'esprit ce qui suit :

Vérifier avant d'investir. Les investisseurs devraient vérifier si la plateforme en ligne ou l'institution financière avec laquelle ils veulent faire affaire est inscrite en consultant le site sontilsinscrits.ca avant d'investir.

Connaître sa tolérance au risque. Connaître sa tolérance au risque est essentiel pour établir une stratégie d'investissement solide. Tout investissement comporte un certain risque; en règle générale, plus le rendement est élevé, plus le risque est grand. Le placement sans risque à rendement élevé n'existe tout simplement pas. Il convient d'évaluer attentivement chaque occasion de placement et de bien comprendre l'investissement, les risques qui y sont associés et la place qu'il peut occuper dans son plan financier.

Reconnaître les signaux d'alarme d'une fraude. Il convient d'être attentif à ces signaux d'alarme dans les occasions de placement. Si l'on en repère un, il faut faire preuve de prudence avant de prendre une décision. Il pourrait s'agir d'une fraude, ou encore la personne ou la société qui offre le placement n'est peut-être pas inscrite. Toute activité douteuse doit être signalée sans tarder à l'autorité en valeurs mobilières compétente.

Traiter avec des professionnels qualifiés, si possible. Afin d'obtenir de l'aide pour établir un plan financier exhaustif ou revoir son plan actuel, il est bon de faire appel à un conseiller financier inscrit pour bien planifier et investir.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : communiquez avec l' autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire .

Médias : communiquez avec la personne suivante :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières