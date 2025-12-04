MONTRÉAL et TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui un résumé des résultats de leur quatrième enquête annuelle sur les risques systémiques. Ces résultats leur fournissent de l'information importante sur les opinions des participants au marché à propos de la stabilité du système financier canadien.

Réalisée entre le 16 octobre et le 6 novembre 2025 auprès de 505 gestionnaires de portefeuille et courtiers en placement canadiens, l'enquête révèle que, de façon générale, les niveaux de préoccupation quant à la stabilité financière ont légèrement augmenté par rapport aux dernières années. Figuraient en tête des préoccupations le commerce, les cyberrisques et l'endettement des ménages.

« Nous souhaitons remercier les répondants, car leur participation nous permet d'étudier l'évolution de leurs préoccupations dans un contexte d'incertitude économique », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Les résultats de l'enquête sont déterminants pour l'orientation des efforts des ACVM au chapitre de la surveillance des vulnérabilités financières et de l'amélioration de la stabilité financière. »

Pour en savoir plus sur l'enquête et les autres initiatives menées par le Comité sur les risques systémiques, consultez le site Web des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

