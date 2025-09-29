Combattre l'insécurité alimentaire : les « Pommes Qualité Québec » offertes gratuitement à travers le suivi Olo

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation Olo est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec les Producteurs de pommes du Québec (PPQ), ainsi que l'Association des emballeurs de pommes du Québec (AEPQ) afin de bonifier son offre d'aliments dans le cadre du suivi Olo. Les « Pommes Qualité Québec » seront désormais le 5e aliment de l'offre postnatale, s'ajoutant au pain, aux purées de viande et céréales pour bébé, ainsi qu'au tofu. Les deux regroupements pomicoles s'ajoutent au gouvernement du Québec, qui demeure le premier partenaire financier de l'ajout des pommes dans l'offre postnatale d'Olo, en cette année de lancement.

« L'arrivée de la pomme dans la grande famille Olo est tout sauf anodine : elle nous permet désormais de couvrir l'ensemble des groupes alimentaires dans nos suivis Olo. C'est un immense pas en avant qui témoigne de notre volonté de développer des partenariats porteurs avec des entreprises d'ici. Cette collaboration nourrit notre ambition de briser le cycle des inégalités alimentaires et sociales en développant une offre alimentaire pertinente, accessible et pérenne pour les familles les plus vulnérables », mentionne Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

Ce partenariat marque la deuxième phase du déploiement d'une offre alimentaire en période postnatale, la Fondation Olo ayant annoncé en avril 2024 qu'elle bonifiait son programme alimentaire par le biais de nouveaux coupons échangeables chez les marchands. Dès aujourd'hui, les familles pourront recevoir celui leur permettant de se procurer des pommes du Québec. Sa valeur nutritionnelle, sa polyvalence, son accessibilité à l'année et sa provenance locale en font un fruit de choix pour intégrer le suivi Olo.

« C'est un grand plaisir pour nous de rejoindre la grande famille Olo. Nous croyons profondément que chaque famille québécoise mérite un accès à des aliments sains et nutritifs. C'est avec fierté que nous joignons nos forces à celles de la Fondation Olo pour soutenir les familles vulnérables et contribuer à bâtir un avenir en santé, une pomme à la fois », déclare Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec.

Une annonce accueillie favorablement par de nombreux partenaires

Réunis plus tard cet après-midi au vignoble et cidrerie Coteau Rougemont, en présence de représentants du CISSS de la Montérégie-Est, d'organismes communautaires de la région ainsi que de partenaires des secteurs alimentaire et philanthropique, la députée d'Iberville Audrey Bogemans et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, souligneront l'importance de cette initiative et de l'action terrain du suivi Olo.

« L'arrivée des pommes du Québec dans l'offre postnatale d'Olo est une avancée concrète pour nos jeunes familles. En ajoutant un premier fruit frais, local et nutritif, la Fondation renforce son rôle essentiel dans les 1 000 premiers jours d'un enfant. Notre gouvernement est fier de soutenir ce type d'initiative », souligne la ministre Mme Chantal Rouleau, dans une vidéo présentée aux convives.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Par le biais du suivi Olo dans le réseau de la santé et des services sociaux, et en collaboration avec les milieux communautaires et autochtones, la Fondation Olo agit sur trois leviers clés de l'alimentation : l'accès aux aliments, les connaissances en alimentation et les capacités de mobilisation. Depuis 1991, plus de 250 000 bébés ont pu naître en meilleure santé au Québec grâce à Olo, contribuant ainsi à atténuer les effets des inégalités sociales liées à l'alimentation. Pour une deuxième année consécutive, elle reçoit la reconnaissance « Aliments du Québec au menu » pour sa valorisation des produits alimentaires locaux. Visitez le site web pour en savoir plus ou pour faire un don.

La production pomicole au Québec

Le Québec compte 416 productrices et producteurs de pommes, répartis dans plusieurs régions, qui contribuent à une production annuelle de plus de 235 millions de livres, soit 5,6 millions de minots. Pour la saison 2023‑2024, cette production a généré près de 80 millions de dollars en revenus à la ferme, soutenant ainsi l'économie locale et la vitalité des régions agricoles.

