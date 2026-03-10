Les actionnaires votent massivement en faveur de l'élection de chacun des huit (8) candidats proposés par Transat au poste d'administrateur English
10 mars, 2026
10 mars, 2026, 17:19 ET
Les résolutions de Transat ont reçu l'appui de plus de 90 % des voix exprimées par les actionnaires1
MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté massivement en faveur de l'élection de chacun des huit (8) candidats proposés par Transat au poste d'administrateur du nouveau conseil, qui sera composé de quatre nouveaux candidats et de quatre candidats en poste, à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Transat. Les actionnaires ont rejeté les quatre propositions de Financière Outremont inc.
Le conseil estime que ce résultat démocratique décisif envoie à l'équipe de la haute direction de Transat et aux administrateurs du nouveau conseil un mandat clair de la part des actionnaires, qui veulent non seulement poursuivre l'exécution du plan stratégique de Transat, renforcer le bilan et créer une valeur durable à long terme pour les actionnaires, mais aussi une stabilité, une continuité et une exécution disciplinée alors que la société poursuit sa relance.
« Les actionnaires ont pris leur décision, laquelle guide maintenant la société. Nous les remercions pour leur vote de confiance concluant envers nos candidats et la haute direction, ainsi que le mandat clair octroyé de maintenir le cap, d'exécuter notre plan stratégique et de continuer à créer de la valeur à long terme. Ce résultat apporte de la stabilité, de l'expérience et la gouvernance dont Transat a besoin pour achever sa relance et passer à la phase suivante de sa stratégie de croissance rentable », a déclaré Daniel Desjardins, président du conseil d'administration de Transat. « Sur les marchés publics, les batailles de procurations constituent un processus démocratique pour résoudre des désaccords de points de vue. Les actionnaires sont les décideurs ultimes et la clarté qu'ils ont apportée aujourd'hui dissipe l'incertitude en matière de gouvernance. La conclusion de ce processus permet à Transat de se concentrer sur la réalisation de son plan en considération des attentes des actionnaires et du marché », a ajouté M. Desjardins.
|
____________________________
|
1 Excluant Financière Outremont inc.
Voici les résultats du vote de l'élection des administrateurs :
|
VOTES EN FAVEUR
|
ABSTENTIONS DE VOTES
|
CANDIDATS PROPOSÉS
|
(#)
|
( %)
|
(#)
|
( %)
|
Mme Christiane Bergevin
|
13 868 122
|
74,55 %
|
4 735 017
|
25,45 %
|
M. Daniel Desjardins
|
13 810 928
|
74,24 %
|
4 792 211
|
25,76 %
|
Mme Marie-Pierre Dhers
|
13 825 246
|
74,31 %
|
4 779 314
|
25,69 %
|
M. Michael R. DiLollo
|
13 609 436
|
73,15 %
|
4 995 124
|
26,85 %
|
M. Vincent Duhamel
|
13 663 889
|
73,45 %
|
4 939 250
|
26,55 %
|
Mme Annick Guérard
|
13 611 986
|
73,16 %
|
4 992 574
|
26,84 %
|
M. Stéphane Lefebvre
|
13 576 258
|
72,98 %
|
5 026 881
|
27,02 %
|
M. Bruno Matheu
|
13 383 586
|
71,94 %
|
5 219 553
|
28,06 %
|
CANDIDATS PROPOSÉS
|
M. André Brosseau
|
4 664 086
|
25,12 %
|
13 904 719
|
74,88 %
|
M. Jean-Marc Léger
|
4 627 185
|
24,93 %
|
13 937 183
|
75,07 %
|
M. Pierre Karl Péladeau
|
5 024 320
|
27,07 %
|
13 534 664
|
72,93 %
Autres points soumis au vote lors de l'assemblée
Outre l'élection des administrateurs, les actionnaires ont voté en faveur des quatre (4) autres points à l'ordre du jour qui ont été proposés par Transat, notamment la modification des statuts pour fixer le nombre minimal d'administrateurs à huit (8) et le nombre maximal d'administrateurs à 15 et, à titre consultatif et non contraignant, l'approche de rémunération de la haute direction de la société, comme elle est énoncée dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 9 février 2026.
Les actionnaires n'ont pas approuvé la proposition soumise par l'actionnaire dissident visant à modifier les statuts de la société pour fixer le nombre d'administrateurs à six (6).
« Nous remercions nos actionnaires pour leur engagement continu envers Transat et nous apprécions l'appui solide de nos actionnaires individuels, dont la vaste majorité ont voté en faveur des propositions de la société, ainsi que deux de nos principaux actionnaires, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse. Nous tenons également à remercier les membres sortants du conseil pour leur leadership durant une période exceptionnellement exigeante pour la société et le secteur mondial de l'aviation. Leur supervision des activités de la Société a mené à la stabilité et positionné Transat en vue d'une croissance à long terme », a ajouté M. Desjardins.
Les résultats finaux du vote pour tous les points soumis au vote lors de l'assemblée seront déposés sous le profil de la société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
À propos de Transat
Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure société aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com
Pour obtenir de plus amples renseignements
Médias
Andréan Gagné
Directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise
[email protected]
514-987-1616, poste 104071
Analystes financiers
Jean-François Pruneau
Chef de la direction financière
[email protected]
514-987-1660, poste 104567
SOURCE Transat A.T. Inc.
