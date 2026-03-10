Les résolutions de Transat ont reçu l'appui de plus de 90 % des voix exprimées par les actionnaires1

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté massivement en faveur de l'élection de chacun des huit (8) candidats proposés par Transat au poste d'administrateur du nouveau conseil, qui sera composé de quatre nouveaux candidats et de quatre candidats en poste, à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Transat. Les actionnaires ont rejeté les quatre propositions de Financière Outremont inc.

Membres élus du conseil d'administration de Transat (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

Le conseil estime que ce résultat démocratique décisif envoie à l'équipe de la haute direction de Transat et aux administrateurs du nouveau conseil un mandat clair de la part des actionnaires, qui veulent non seulement poursuivre l'exécution du plan stratégique de Transat, renforcer le bilan et créer une valeur durable à long terme pour les actionnaires, mais aussi une stabilité, une continuité et une exécution disciplinée alors que la société poursuit sa relance.

« Les actionnaires ont pris leur décision, laquelle guide maintenant la société. Nous les remercions pour leur vote de confiance concluant envers nos candidats et la haute direction, ainsi que le mandat clair octroyé de maintenir le cap, d'exécuter notre plan stratégique et de continuer à créer de la valeur à long terme. Ce résultat apporte de la stabilité, de l'expérience et la gouvernance dont Transat a besoin pour achever sa relance et passer à la phase suivante de sa stratégie de croissance rentable », a déclaré Daniel Desjardins, président du conseil d'administration de Transat. « Sur les marchés publics, les batailles de procurations constituent un processus démocratique pour résoudre des désaccords de points de vue. Les actionnaires sont les décideurs ultimes et la clarté qu'ils ont apportée aujourd'hui dissipe l'incertitude en matière de gouvernance. La conclusion de ce processus permet à Transat de se concentrer sur la réalisation de son plan en considération des attentes des actionnaires et du marché », a ajouté M. Desjardins.

____________________________ 1 Excluant Financière Outremont inc.

Voici les résultats du vote de l'élection des administrateurs :



VOTES EN FAVEUR ABSTENTIONS DE VOTES CANDIDATS PROPOSÉS

PAR TRANSAT (#) ( %) (#) ( %) Mme Christiane Bergevin 13 868 122 74,55 % 4 735 017 25,45 % M. Daniel Desjardins 13 810 928 74,24 % 4 792 211 25,76 % Mme Marie-Pierre Dhers 13 825 246 74,31 % 4 779 314 25,69 % M. Michael R. DiLollo 13 609 436 73,15 % 4 995 124 26,85 % M. Vincent Duhamel 13 663 889 73,45 % 4 939 250 26,55 % Mme Annick Guérard 13 611 986 73,16 % 4 992 574 26,84 % M. Stéphane Lefebvre 13 576 258 72,98 % 5 026 881 27,02 % M. Bruno Matheu 13 383 586 71,94 % 5 219 553 28,06 %









CANDIDATS PROPOSÉS

PAR FINANCIÈRE

OUTREMONT







M. André Brosseau 4 664 086 25,12 % 13 904 719 74,88 % M. Jean-Marc Léger 4 627 185 24,93 % 13 937 183 75,07 % M. Pierre Karl Péladeau 5 024 320 27,07 % 13 534 664 72,93 %

Autres points soumis au vote lors de l'assemblée

Outre l'élection des administrateurs, les actionnaires ont voté en faveur des quatre (4) autres points à l'ordre du jour qui ont été proposés par Transat, notamment la modification des statuts pour fixer le nombre minimal d'administrateurs à huit (8) et le nombre maximal d'administrateurs à 15 et, à titre consultatif et non contraignant, l'approche de rémunération de la haute direction de la société, comme elle est énoncée dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 9 février 2026.

Les actionnaires n'ont pas approuvé la proposition soumise par l'actionnaire dissident visant à modifier les statuts de la société pour fixer le nombre d'administrateurs à six (6).

« Nous remercions nos actionnaires pour leur engagement continu envers Transat et nous apprécions l'appui solide de nos actionnaires individuels, dont la vaste majorité ont voté en faveur des propositions de la société, ainsi que deux de nos principaux actionnaires, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse. Nous tenons également à remercier les membres sortants du conseil pour leur leadership durant une période exceptionnellement exigeante pour la société et le secteur mondial de l'aviation. Leur supervision des activités de la Société a mené à la stabilité et positionné Transat en vue d'une croissance à long terme », a ajouté M. Desjardins.

Les résultats finaux du vote pour tous les points soumis au vote lors de l'assemblée seront déposés sous le profil de la société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure société aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ ) www.transat.com

Pour obtenir de plus amples renseignements

Médias

Andréan Gagné

Directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514-987-1616, poste 104071

Analystes financiers

Jean-François Pruneau

Chef de la direction financière

[email protected]

514-987-1660, poste 104567

SOURCE Transat A.T. Inc.