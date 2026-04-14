ROUYN-NORANDA, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - Corporation Minière Fokus (« Fokus » ou la « Société ») (TSXV: FKM) (OTCQB: FKMCF) a le plaisir d'annoncer que, lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 13 avril 2026 (l'« Assemblée »), ses actionnaires ont approuvé le plan d'arrangement annoncé préalablement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« Arrangement »), aux termes duquel Gold Candle Ltd. (« Gold Candle ») fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital de Fokus au prix de 0,26 $ en espèces par action.

La résolution extraordinaire approuvant l'Arrangement (la « Résolution relative à l'Arrangement ») était assujettie à l'approbation (i) d'au moins 66 2/3% des voix exprimées par les actionnaires à l'Assemblée, et (ii) d'une majorité des voix exprimées par les actionnaires, à l'exclusion des voix rattachées aux actions de la Société détenues par toute personne devant être exclue conformément au Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (les « Actionnaires exclus »). Lors de l'Assemblée, la Résolution relative à l'Arrangement a été approuvé par 99.98% de l'ensemble des voix exprimées à l'égard de la Résolution relative à l'Arrangement par les porteurs d'actions de la Société présents en personne ou représentés par procuration, et par 99.97% de l'ensemble des voix exprimées à l'égard de la Résolution relative à l'Arrangement par les porteurs d'actions de la Société présents en personne ou représentés par procuration, à l'exclusion des voix rattachées aux actions de la Société détenues par les Actionnaires exclus.

Les détails des voix exprimées figurent dans le tableau ci-dessous:



Nombre d'actions Pourcentage des voix exprimées Pour Contre Pour Contre Tous les Actionnaires 144 074 243 27 183 99.98 % 0.02 % Tous les Actionnaires à l'exclusion des

Actionnaires exclus 98 724 429 27 183 99.97 % 0.03 %

La réalisation de l'Arrangement demeure assujettie à certaines conditions de clôture habituelles, y compris l'émission par la Cour supérieure du Québec d'une ordonnance finale approuvant l'arrangement (l'« Ordonnance finale »). L'audience relative à l'Ordonnance finale devrait avoir lieu le 17 avril 2026. Si l'Ordonnance finale est obtenue et que les autres conditions habituelles de clôture sont satisfaites ou font l'objet d'une renonciation, il est prévu que l'Arrangement soit réalisé au deuxième trimestre de 2026.

À propos de Corporation Minière Fokus

Fokus est une société de ressources minérales spécialisée dans l'acquisition et l'exploration de gisements de métaux précieux dans la région de l'Abitibi, au Québec. Le projet phare de Fokus, le projet Galloway, est situé à environ 20 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, juste au nord de la faille de Cadillac-Larder Lake.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse pourraient constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des énoncés concernant les avantages prévus de l'Arrangement pour Fokus et ses parties prenantes, les approbations des actionnaires et de la Cour et le moment prévu de la réalisation de l'Arrangement. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives futures de Fokus et aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats prévus, y compris la capacité des parties d'obtenir, en temps utile et selon des modalités satisfaisantes, les approbations requises des actionnaires et de la Cour; la capacité des parties de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions de clôture de l'Arrangement et de réalisation de l'Arrangement selon les modalités prévues; l'incidence de l'Arrangement et du fait que Fokus ait consacré des ressources importantes à la poursuite de l'Arrangement sur la capacité de Fokus à maintenir ses relations d'affaires actuelles et sur ses activités, actuelles et futures, et, dans certains cas, cette information prospective peut être identifiée par l'emploi de termes et d'expressions comme « pouvoir »; « devoir »; « s'attendre à »; « planifier »; « anticiper »; « croire »; « avoir l'intention »; « estimer »; « prédire »; « potentiel »; « continuer »; « prévoir »; « s'assurer » ou d'autres termes et expressions semblables, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel, concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que Fokus considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont dispose Fokus à l'heure actuelle, il est possible qu'elles se révèlent inexactes. Il est impossible pour Fokus de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (y compris ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la Circulaire) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que Fokus prévoit actuellement. Plus précisément, ces facteurs comprennent des risques liés à ce qui suit: le risque que l'Arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, et qu'il ne soit pas réalisé du tout, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement l'approbation requise des actionnaires et de la Cour, faute de satisfaire aux autres conditions de la clôture de l'Arrangement ou pour d'autres raisons, l'incapacité de réaliser l'Arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ou toucher autrement les activités de Fokus, l'affectation de ressources importantes à la réalisation de l'Arrangement et les restrictions imposées à Fokus pendant que l'Arrangement est en cours, l'incertitude entourant l'Arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la fidélisation des clients et des partenaires commerciaux de Fokus ou la survenance d'un effet défavorable important menant à la résiliation de la convention d'arrangement. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de l'exactitude ou de l'adéquation du présent communiqué.

SOURCE Fokus Mining Corporation

Pour plus d'informations: Corporation Minière Fokus, Philippe MacKay, ing., MBA, Président et chef de la direction, Tél.: (514) 974-4349, Courriel: [email protected]