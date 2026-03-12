(Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire)

ROUYN-NORANDA, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Corporation Minière Fokus (« Fokus » ou la « Société ») (TSXV : FKM) (OTCQB : FKMCF) a annoncé aujourd'hui le dépôt de sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « Circulaire ») et de documents connexes en vue de l'assemblée extraordinaire (l'« Assemblée ») des porteurs d'actions ordinaires (les « Actionnaires ») afin d'approuver le plan d'arrangement annoncé précédemment en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l' « Arrangement »), aux termes duquel, notamment, Gold Candle Ltd. (l'« Acquéreur ») fera l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires émises et en circulation (les « Actions ») du capital de Fokus moyennant une contrepartie en espèces de 0,26$ par Action (la « Contrepartie »).

De plus, la Société a annoncé aujourd'hui que, le 11 mars 2026, Fokus a obtenu une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour ») prévoyant la convocation et la tenue de l'Assemblée, ainsi que certaines autres questions liées à l'Assemblée et à l'Arrangement.

L'audience relative à l'ordonnance finale approuvant l'Arrangement est prévue le 17 avril 2026. Sous réserve de l'obtention de l'approbation requise des Actionnaires à l'Assemblée et de l'ordonnance finale, ainsi que de la réalisation ou de la renonciation aux autres conditions de l'Arrangement prévues dans la convention d'arrangement conclue entre la Société et l'Acquéreur le 11 février 2026, (la « Convention d'Arrangement ») la réalisation de l'Arrangement est prévue au deuxième trimestre de 2026.

DÉTAILS CONCERNANT L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

À l'Assemblée, les Actionnaires seront appelés à examiner et, s'ils le jugent opportun, à adopter une résolution extraordinaire (la « Résolution relative à l'Arrangement ») approuvant l'Arrangement. L'Assemblée se tiendra en personne le lundi 13 avril 2026 à 10h (heure de l'Est) au 900 boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1800, Montréal, Québec H3A 0A8. Les Actionnaires inscrits aux registres en date du 11 mars 2026 (la « Date de référence ») ont le droit de recevoir l'avis de convocation à l'Assemblée et d'y voter. Les Actionnaires sont priés de voter bien avant la tenue de l'Assemblée, et dans tous les cas, avant la date limite de remise des procurations, soit 10h (heure de l'Est) le 9 avril 2026 (ou, si l'Assemblée est ajournée ou reportée, au plus tard quarante-huit (48) heures, à l'exclusion des samedis, dimanches, et jours fériés, avant la reprise de l'Assemblée).

La Circulaire contient des renseignements importants concernant l'Arrangement, notamment son contexte, les motifs de la recommandation du conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration »), ainsi que des instructions sur la manière dont les Actionnaires peuvent exercer leur droit de vote lors de l'Assemblée. La Société fera parvenir par la poste sa Circulaire et les documents de procuration connexes relatifs à l'Assemblée aux Actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux à la Date de référence. Les Actionnaires sont priés de lire attentivement la Circulaire et les documents de procuration qui l'accompagnent dans leur intégralité.

RECOMMANDATIONS UNANIMES DU COMITÉ SPÉCIAL ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Convention d'Arrangement a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration, à la suite de la recommandation unanime d'un comité composé d'administrateurs indépendants (le « Comité spécial »), après que le Comité spécial et le Conseil d'Administration eurent chacun déterminé que l'Arrangement était équitable, raisonnable, et dans le meilleur intérêt de Fokus. Par conséquent, le Conseil d'administration recommande à l'unanimité que les Actionnaires votent EN FAVEUR DE la Résolution relative à l'Arrangement.

Pour formuler leurs recommandations respectives, le Comité spécial et le Conseil d'administration ont pris en considération un certain nombre de facteurs, y compris, sans limitation, les facteurs énumérés ci-dessous ainsi que les autres facteurs exposés dans la Circulaire.

Prime importante par rapport au cours du marché: La Contrepartie de 0,26$ par Actions représente une prime importante et attrayante d'environ 33,3% par rapport au cours de clôture des actions à la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») le 11 février 2026, ainsi qu'une prime d'environ 36,8% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX-V sur 10 jours pour la période se terminant le 11 février 2026, soit le dernier jour de bourse précédant la signature de la Convention d'Arrangement.

Certitude quant à la valeur et liquidité immédiate: La Contrepartie payable aux Actionnaires (autres que l'ensemble des administrateurs et dirigeants de la Société qui sont Actionnaires et certains autres Actionnaires ayant conclu des conventions d'échange d'actions avec l'Acquéreur (les « Actionnaires participant au roulement ») est entièrement en espèces, ce qui procurera à ces Actionnaires une certitude quant à la valeur et une liquidité, leur permettant de réaliser une valeur importante à l'égard de l'intégralité de leur participation dans la Société, sans assumer les risques à long terme liés aux activités et à l'exécution (et sans engager les frais de courtage et autres coûts habituellement associés aux ventes sur le marché).

Avis sur le caractère équitable: Clarus Securities Inc. (« Clarus »), conseiller financier indépendant du Comité spécial, a remis au Comité spécial un avis sur le caractère équitable stipulant que, compte tenu des hypothèses formulées, des procédures suivies, des questions examinées ainsi que des explications, réserves et limites de l'examen effectué par Clarus dans le cadre de la préparation de son avis, en date du 11 février 2026, la Contrepartie que doivent recevoir les Actionnaires (autres que les Actionnaires participant au roulement) aux termes de l'Arrangement est équitable, d'un point de vue financier, pour les Actionnaires (autres que les Actionnaires participant au roulement).

À propos de Corporation Minière Fokus

Fokus est une société de ressources minérales spécialisée dans l'acquisition et l'exploration de gisements de métaux précieux dans la région de l'Abitibi, au Québec. Le projet phare de Fokus, le projet Galloway, est situé à environ 20 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, juste au nord de la faille de Cadillac-Larder Lake.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse pourraient constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des énoncés concernant les avantages prévus de l'Arrangement pour Fokus et ses parties prenantes, les approbations des autorités de réglementation, des actionnaires et de la Cour et le moment prévu de la réalisation de l'Arrangement. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives futures de Fokus et aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats prévus, y compris la capacité des parties d'obtenir, en temps utile et selon des modalités satisfaisantes, les approbations requises des autorités de réglementation, des actionnaires et de la Cour; la capacité des parties de satisfaire, en temps utile, aux autres conditions de clôture de l'Arrangement et de réalisation de l'Arrangement selon les modalités prévues; l'incidence de l'Arrangement et du fait que Fokus ait consacré des ressources importantes à la poursuite de l'Arrangement sur la capacité de Fokus à maintenir ses relations d'affaires actuelles et sur ses activités, actuelles et futures, et, dans certains cas, cette information prospective peut être identifiée par l'emploi de termes et d'expressions comme « pouvoir »; « devoir »; « s'attendre à »; « planifier »; « anticiper »; « croire »; « avoir l'intention »; « estimer »; « prédire »; « potentiel »; « continuer »; « prévoir »; « s'assurer » ou d'autres termes et expressions semblables, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel, concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que Fokus considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont dispose Fokus à l'heure actuelle, il est possible qu'elles se révèlent inexactes. Il est impossible pour Fokus de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (y compris ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la Circulaire) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que Fokus prévoit actuellement. Plus précisément, ces facteurs comprennent des risques liés à ce qui suit: le risque que l'Arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, et qu'il ne soit pas réalisé du tout, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement l'approbation requise des autorités de réglementation, des actionnaires et de la Cour, faute de satisfaire aux autres conditions de la clôture de l'Arrangement ou pour d'autres raisons, l'incapacité de réaliser l'Arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ou toucher autrement les activités de Fokus, l'affectation de ressources importantes à la réalisation de l'Arrangement et les restrictions imposées à Fokus pendant que l'Arrangement est en cours, l'incertitude entourant l'Arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la fidélisation des clients et des partenaires commerciaux de Fokus ou la survenance d'un effet défavorable important menant à la résiliation de la convention d'arrangement. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de l'exactitude ou de l'adéquation du présent communiqué.

SOURCE Fokus Mining Corporation

Pour plus d'informations : Corporation Minière Fokus, Philippe MacKay, ing., MBA, Président et chef de la direction, Tél.: (514) 974-4349, Courriel: [email protected]