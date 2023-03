LE CAP, Afrique du Sud, le 31 mars 2023 /CNW/ -- Si les institutions bancaires veulent conserver un avantage concurrentiel par rapport aux néobanques et aux sociétés nouvelles de technologie financière, elles devront changer fondamentalement leur façon de faire pour un avenir avant tout numérique. Si elles veulent atteindre cet objectif, elles devront collaborer avec les partenaires technologiques pour s'assurer de mettre en place la bonne infrastructure. C'était le message dominant des conférenciers lors d'une table ronde des médias organisée dans le cadre du Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, qui s'est tenu récemment au Cap, en Afrique du Sud.

Selon Jason Cao, chef de la direction de Huawei Global Digital Finance, les institutions bancaires africaines ont la possibilité de tirer parti des taux de pénétration du marché des services mobiles et des besoins financiers croissants à l'intérieur du continent. Il a affirmé que les services mobiles étaient au cœur de tout et qu'il y a des similitudes entre les paiements mobiles en Chine et en Afrique. Le futuriste et auteur Brett King convient que cette approche axée sur les services mobiles sera importante, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde.

Eric Muriuki Njagi, directeur de groupe des Services numériques, NCBA Group, l'une des plus grandes sociétés de services financiers en Afrique, a une expérience de premier plan quant à l'adoption d'une approche avant tout numérique pour améliorer l'expérience client.

Il a souligné que, pour les institutions bancaires, faire le choix de devenir des chefs de file en matière technologie consiste à injecter des « fonds au même rythme que la confiance. Nous sommes maintenant en mesure d'effectuer des paiements de façon instantanée ou en quelques secondes ». Il a ajouté que cette réalité s'applique désormais au crédit. « Nous traitons et finalisons actuellement environ 6 millions de demandes de prêt par jour, et il faut en moyenne deux secondes pour finaliser chacune d'elles. »

Cependant, comme l'a mentionné le directeur de NCBA, des services d'une telle vitesse sont futiles s'ils n'inspirent pas confiance. Dans un monde où une proportion de seulement 5 % de la monnaie fiduciaire est composée d'argent comptant et le reste utilise essentiellement des algorithmes, c'est un point particulièrement important.

« Comment peut-on accorder notre confiance à des algorithmes? », demande-t-il.

La réponse réside dans un concept que Huawei appelle les « opérations bancaires sans interruption ».

Leo Chen, président de la région de l'Afrique subsaharienne de Huawei, a dévoilé l'initiative des « opérations bancaires sans interruption » lors du Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023. Il s'agit d'amorcer une collaboration étroite entre le secteur des Technologies de l'information et des communications (TIC) et le secteur bancaire, et de favoriser un avenir numérique axé sur les services, le développement et l'innovation « sans interruption ».

À cet égard, la stabilité est un bon point de départ. Comme l'a souligné Zhentao Chen, chef des technologies, services financiers numériques de la région de l'Afrique subsaharienne de Huawei, ce n'est pas un aspect que les institutions bancaires africaines ont toujours pu tenir pour acquis. Ici, il peut être extrêmement important de déplacer les systèmes dorsaux vers le nuage. « Les services infonuagiques peuvent aider les institutions bancaires à offrir des services financiers sans interruption », a déclaré M. Cao.

Au bout du compte, si les institutions bancaires traditionnelles veulent toutefois rivaliser avec les sociétés nouvelles de technologie financière, elles ne pourront pas se contenter de miser sur ces technologies. Elles devront plutôt les intégrer à une approche exhaustive avant tout numérique.

Faisant écho à ce point de vue, M. Cao a conclu en disant que Huawei s'engage à collaborer avec ses clients africains pour aborder les défis et accélérer la transformation numérique.

