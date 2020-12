Les abonnés de BAnQ ont emprunté 5 millions de livres sur Pretnumerique.ca

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a récemment passé le cap des 5 millions de prêts de livres numériques sur la plateforme Pretnumerique.ca. Ce chiffre record est le résultat cumulatif des prêts enregistrés sur cette plateforme lancée en 2011 et accessible sur le portail Web banq.qc.ca depuis sa création.

Il y a neuf ans, le prêt numérique représentait 1 % du prêt total à BAnQ, soit 54 000 emprunts annuels. Aujourd'hui, toutes plateformes de prêt et tous documents confondus (livres, revues et livres audio numériques), il en représente plus du tiers.

Les emprunts sur la plateforme québécoise Pretnumerique.ca constituent plus de 60 % du prêt numérique total à BAnQ, qui s'est chiffré à 2,2 millions de documents en 2020, une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente.

« 5 millions, n'est-ce pas fantastique! Cela démontre bien la valeur de cette plateforme qu'est Pretnumerique.ca, à la création de laquelle BAnQ est fière d'avoir contribué. BAnQ enrichit quotidiennement ses collections de livres numériques en acquérant des nouveautés parmi lesquelles une grande variété est le fruit du travail des auteurs d'ici et de leurs éditeurs. J'invite tous les citoyens à en profiter au moyen de cette plateforme qui met en valeur le livre québécois. »

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

Pretnumerique.ca est le fruit d'une collaboration entre l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le Réseau BIBLIO du Québec, BAnQ, l'entreprise De Marque ainsi que le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Depuis 2012, l'organisme Bibliopresto gère cette plateforme.

L'accès à certaines ressources numériques de BAnQ demande de s'abonner : c'est facile et gratuit.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.



La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

