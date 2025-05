Les 300 membres d'Unifor travaillant pour Niobec déclenchent la grève

SAGUENAY, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs de la Mine Niobec, membres de la section locale 666 d'Unifor, ont entamé une grève ce matin à la suite d'un blocage dans les négociations entourant le renouvellement de leur convention collective.

Le 24 avril dernier, les membres avaient voté à 99 % en faveur d'un mandat de grève, exprimant clairement leur volonté d'obtenir une entente juste, notamment en ce qui a trait à l'ajustement des salaires pour refléter la hausse du coût de la vie.

Les membres rappellent qu'ils ont poursuivi leur travail avec rigueur et engagement, même durant la pandémie, dans des conditions parfois difficiles. Aujourd'hui, ils demandent un simple rattrapage afin de préserver leur pouvoir d'achat et de protéger les acquis négociés au fil des ans.

« On ne remet pas en cause la compétitivité de l'entreprise, ni les conditions de travail. Mais quand l'inflation gruge chaque semaine un peu plus du revenu des familles, il est juste d'exiger un rattrapage. On ne souhaite jamais ça mais la grève, c'est le dernier recours pour faire entendre cette réalité », explique Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor souhaite une reprise rapide des discussions afin d'en arriver à une entente respectueuse et équilibrée.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi, représentante nationale aux communications d'Unifor Québec, à [email protected].