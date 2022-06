Les 200 membres de la section locale 244 d'Unifor travaillant pour Siemens ratifient leur convention collective

DRUMMONDVILLE, QC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans une proportion de 83 % que les membres de la section locale 244 d'Unifor travaillant chez Siemens à Drummondville ont accepté la dernière offre patronale lors de l'assemblée tenue le 29 juin dernier.

La nouvelle convention, d'une durée de trois ans, prévoit plusieurs améliorations :

Des augmentations de salaire de 2,10 $/heure pour la première année, 1,40 $/heure pour la deuxième et 1 $/heure pour la troisième année. Ces augmentations représentent des pourcentages moyens de 8,7 %, 5,1 % et 3,8 %;

Une 5 e semaine de vacances dès la 15 e année d'ancienneté, une 6 e semaine dès la 25 e année et l'ajout d'une 7 e semaine de vacances pour les membres ayant acquis 35 ans de service;

semaine de vacances dès la 15 année d'ancienneté, une 6 semaine dès la 25 année et l'ajout d'une 7 semaine de vacances pour les membres ayant acquis 35 ans de service; L'augmentation des différentes primes;

Une meilleure protection d'emploi contre de la sous-traitance;

Une bonification de la banque d'heures supplémentaires;

La mise en place d'une banque d'heures régulières;

L'augmentation du montant alloué pour les chaussures de sécurité;

Plusieurs autres améliorations et protections.

« Félicitations au comité syndical et aux membres de l'accréditation. Par leur solidarité syndicale, leur détermination et leurs solides démonstrations de mobilisation, elles et ils ont fait la différence dans cette négociation », indique Hugues Perreault, représentant national pour Unifor.

Rappelons que les parties avaient débuté le processus de renouvellement de la convention collective des 200 membres de cette accréditation en janvier 2022. Un vote de grève à 99 % avait été accordé par les membres le 30 avril dernier. Le 19 juin, les salariés de Siemens avaient aussi rejeté majoritairement une première entente qui avait été conclue sous la recommandation de la conciliatrice au dossier.

« Je remercie les membres pour leur confiance et leur solidarité, sans eux nous n'y serions jamais arrivés. La préparation en vue de la prochaine négociation commence déjà, restons mobilisés et solidaires », souligne Catherine Dumoulin, présidente de la section locale 244 d'Unifor.

Les membres travaillant chez Siemens fabriquent des panneaux électriques à Drummondville

