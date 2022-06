Les 200 membres d'Unifor travaillant pour Siemens rejettent l'entente de principe

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 244 d'Unifor travaillant chez Siemens à Drummondville ont rejeté majoritairement l'entente de principe afin de renouveler la convention collective échue depuis le 13 février 2022. L'entente avait été conclue sous la recommandation de la conciliatrice au dossier. Rappelons que les parties avaient débuté en janvier le processus pour renouveler la convention collective des 200 travailleurs et travailleuses de cette accréditation et que les membres avaient voté à 99% en faveur d'un mandat de grève le 30 avril 2022.

Depuis, deux rencontres ont eu lieu en présence de la conciliatrice. Le tout s'est terminé tard en soirée le 16 juin dernier, alors que les comités syndicaux et patronaux ont accepté une recommandation de la conciliatrice au dossier afin d'en venir à une entente.

« Nous devons conclure que les gains salariaux obtenus par le comité de négociation n'étaient pas à la hauteur des attentes des membres présents à l'assemblée de ratification. Les membres sont plus que déterminés à faire des gains salariaux substantiels et le message envoyé à leur employeur est clair, ils et elles ne baisseront pas les bras » indique Hugues Perreault, représentant national pour Unifor.

Les revendications des membres ont déjà été communiquées à l'employeur.

Les membres de la section locale 244 d'Unifor travaillent pour Siemens à Drummondville et fabriquent des boitiers électriques.

