Les 20 ans d'expertise en art-thérapie de l'UQAT soulignés dans le cadre de l'École d'été 2021

Au fil du temps, l'UQAT a décerné des diplômes à des centaines d'art-thérapeutes et a contribué de façon significative au développement de cette profession à travers toute la province. Le personnel enseignant de l'UQAT se distingue sur la scène internationale par son enseignement pratique et ses champs de recherche variés. Cet anniversaire et cette expertise unique et haute en couleur seront soulignés lors de l'ouverture de l'École d'été en art-thérapie 2021, qui aura lieu en formule virtuelle du 11 au 13 juin prochains.

Le 11 juin, le grand public est invité à une activité gratuite lors de laquelle seront présentés les témoignages de personnes clés qui ont participé au développement de l'expertise en art-thérapie de l'UQAT. Aussi, des diplômées présenteront leur projet de recherche. Parmi les thèmes abordés, mentionnons le travail avec le continuum des thérapies expressives en art-thérapie auprès des autochtones, l'utilisation de l'art-thérapie auprès d'adolescents en trouble du comportement ayant des difficultés de régulation émotionnelle et les apports du 3D en démarche art-thérapeutique.

Une programmation riche sur le thème du voyage

Par ailleurs, l'édition 2021 de l'École d'été en sera une hors du commun, axée exclusivement sur le perfectionnement et l'approfondissement des connaissances. Aucun cours crédité du microprogramme en art-thérapie ne sera offert en formule intensive cette année.

Des représentants de six associations professionnelles en art-thérapie du Canada, du Québec, des États-Unis, d'Europe, d'Israël, du Royaume-Uni et de la Chine seront présents pour discuter des enjeux liés à leur profession. Puis, 12 formations de 2 heures, présentées sous forme d'ateliers ou de conférences, seront offertes par des art-thérapeutes de renom et d'horizons divers, notamment : Nicky Roland, Ara Parker, Judith Siano, David Baudemont ainsi que Laurence Vandenborre et Natacha Pirotte de l'organisation humanitaire internationale The red pencil.

Pour clore l'École d'été, le comité organisateur a invité l'artiste originaire de la Première Nation Abitibiwinni, Samian. Son mandat sera de faire du bien à l'âme des participantes et participants après deux jours de réflexion et d'apprentissage soutenus.

Une école pour tous

L'École d'été en art-thérapie s'adresse autant aux art-thérapeutes en pratique et en formation qu'aux professionnelles et professionnels en intervention (psychologie, psychoéducation, travail social, sexologie, etc.) et aux personnes créatives qui ont envie d'enrichir leur bagage en découvrant les possibilités immenses qu'offre l'art-thérapie. L'évènement se veut un rendez-vous francophone. Un service d'interprétation simultanée en français sera offert lors des ateliers dispensés en anglais. Les inscriptions à l'École d'été en art-thérapie 2021 sont en cours. Aucun préalable requis.

Consultez le site Web de l'École d'été en art-thérapie 2021 pour en savoir plus sur la programmation et l'inscription : https://www.uqat.ca/ecole-art-therapie/

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Renseignements: Marie-Eve Therrien, Agente d'information, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Liens connexes

https://www.uqat.ca/