Les patients canadiens admissibles atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeFH) sont un pas de plus vers l'accès financé par l'État à un traitement hypocholestérolémiant.

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada Inc. est heureuse d'annoncer la conclusion fructueuse des négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour le remboursement public de Leqvio® (inclisiran) pour le traitement de l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeFH), une maladie génétique caractérisée par des taux élevés de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C), augmentant considérablement le risque d'événements cardiovasculaires précoces tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux1.

« Chez HeartLife, nous croyons que les personnes vivant avec FH méritent un accès rapide aux thérapies les plus efficaces disponibles », a déclaré Marc Bains, cofondateur de la Fondation HeartLife. « Cette entente est une étape importante pour combler les lacunes de longue date dans les soins et élargir les options de traitement pour les patients qui présentent un risque beaucoup plus élevé de maladie cardiaque précoce. Nous sommes déterminés à travailler avec des partenaires partout au Canada pour nous assurer que ces avancées atteignent les personnes qui en ont le plus besoin. »

« L'hypercholestérolémie familiale est sous-diagnostiquée et sous-traitée, malgré le risque cardiovasculaire important qu'elle comporte », a déclaré le Dr Liam Brunham, titulaire de la Chaire de recherche du Canada et professeur agrégé à l'Université de la Colombie-Britannique et codirecteur de FH Canada. « Pour de nombreux patients atteints d'HF, il est difficile de contrôler les taux de LDL-C avec des traitements standard. L'accès à des thérapies de pointe est une avancée importante dans le traitement de ces patients. La conclusion des négociations de l'APP pour cette thérapie est un signe positif pour élargir l'accès aux options de traitement et combler une lacune importante dans les soins. »

« La conclusion des négociations de l'APP pour Leqvio® est un moment important pour les Canadiens vivant avec HeFH », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Pharma Canada Inc. « Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour aider à assurer un accès rapide et équitable à cette option de traitement pour les patients présentant un risque cardiovasculaire élevé. »

Bien que ce jalon représente un progrès significatif, le remboursement public par l'intermédiaire des listes provinciales et territoriales n'a pas encore été obtenu. Comme prochaine étape, Novartis collaborera avec les programmes publics d'assurance-médicaments pour un accès rapide au traitement pour les patients admissibles vivant avec HeFH.

À propos de Leqvio® (inclisiran)

Leqvio® est indiqué en complément des changements de mode de vie, y compris l'alimentation, afin de réduire davantage le taux de LDL-C chez les adultes atteints d'HeFH qui prennent une dose maximale tolérée d'une statine, avec ou sans autres traitements hypo-LDL. Leqvio® a été approuvé pour la première fois par Santé Canada en 2021 sur la base d'essais cliniques qui ont démontré son efficacité pour réduire le cholestérol LDL en toute sécurité2,3,4 et a reçu une recommandation de financement positive de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) en 2021 pour les adultes atteints d'HeFH. Depuis sa commercialisation en 2022, Leqvio® a fait une différence dans la vie de plus de 4 500 Canadiens et de 290 000 patients dans le monde5.

À propos des maladies cardiovasculaires (MCV)

Les maladies cardiovasculaires, y compris les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les troubles cognitifs vasculaires, sont responsables de la perte d'une vie toutes les cinq minutes,6 et sont la deuxième cause de décès au Canada après le cancer7. Au Canada, les maladies du cœur sont la principale cause d'hospitalisation chez les femmes canadiennes, à l'exception de l'accouchement,8 et dans le système de santé canadien, les maladies cardiovasculaires représentent 22 milliards de dollars par année5. La prévalence quinquennale de l'ASCVD au Canada varie entre 6,91% et 8,55% chez les adultes6,7. La prévalence de l'HFH est estimée à 1 personne sur 250 à 3119,10,11.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous travaillons à réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés soient autonomes face à une maladie grave. Nos médicaments atteignent plus de 300 millions de personnes dans le monde. Réimaginez la médecine avec nous.

Au Canada, Novartis Pharma Canada Inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins changeants des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en R-D chaque année au pays. Pour plus d'informations, visitez www.novartis.ca.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Personne-ressource pour les médias de Novartis : Karla Fuentes Arellano, Cheffe principale, communications et défense des patients, E-mail: [email protected], M +1 514 633 7873