WUHU, Chine, 21 octobre 2025 /CNW/ - Le 17 octobre, lors du Chery International User Summit 2025, la LEPAS a franchi deux étapes clés avec le lancement de sa première LEPAS Elegant Lifestyle House et le lancement mondial de la technologie LEPAS Elegant, renforçant ainsi son positionnement en tant que « Marque préférée pour la vie de mobilité élégante ».

Conçue comme un bloc urbain miniature, la LEPAS Elegant Lifestyle House brise le moule des salles d'exposition automobiles traditionnelles. Il comprend trois zones thématiques LEPAS Space (avec le modèle phare LEPAS L8), Time Café (mettant en vedette LEPAS L6) et Memory Lane (affichant LEPAS L4). Servant de plaque tournante multifonctionnelle pour les flux en direct de la marque, les activités d'engagement des utilisateurs et les interactions avec les médias, il fournit également un modèle reproductible pour les concessionnaires mondiaux et prend en charge la création conjointe des utilisateurs.

De la voiture au quartier en passant par la philosophie du style de vie, LEPAS redéfinit la mobilité et les limites de vie dans la nouvelle ère de l'énergie. La LEPAS Elegant Lifestyle House est plus qu'une exposition : c'est une vision vivante qui invite les explorateurs élégants à trouver leur élégance unique ici.

Zhai Xiaobing, chef de la direction de LEPAS, a souligné que LEPAS est une marque indépendante de nouvelles énergies développée par Chery Group en tirant parti de ses ressources de base. La technologie LEPAS Elegant intègre une plateforme avant-gardiste, des technologies trois électriques avancées et un poste de pilotage intelligent pour définir la « conduite élégante ». Au cours des trois prochaines années, LEPAS lancera huit nouveaux modèles, dont des VUS et des Sedans, couvrant tous les principaux segments.

Lors du sommet, l'exposition de l'écosystème de Chery a notamment présenté des produits de style de vie comme des nuances de soleil et des trousses pour animaux de compagnie. Entre-temps, le robot AiMOGA de Chery, agissant en tant qu'« assistant humain », a démontré des applications multi-scénarios mettant en évidence l'innovation intégrée de Chery Group aux côtés d'écopartenaires comme la LEPAS.

