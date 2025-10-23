WUHU, Chine, le 23 oct. 2025 /CNW/ - En cette nouvelle ère d'électrification intelligente, comment définir l'élégance? En tant que marque de véhicules à énergie nouvelle relevant de Chery Group, LEPAS se positionne comme la « marque préférée pour la mobilité élégante », pionnière d'une nouvelle catégorie de « conduite élégante ». La sécurité est la pierre angulaire de la conduite élégante. Le 20 octobre, lors du Chery International User Summit 2025, LEPAS a organisé son premier test de sécurité publique au Chery Longshan Test Center à Wuhu. L'événement ouvert aux médias et aux concessionnaires du monde entier a démontré que la véritable élégance repose sur la sécurité sans compromis.

Le solide système de sécurité de Chery Group respecte les principes « All People, All Processes, All Scenarios, All Directions, and All Markets », qui englobent 127 normes de développement de la sécurité et atteignent une précision de simulation de plus de 95 % selon CAE. Conçue pour répondre à la norme Euro NCAP cinq étoiles 2026, LEPAS mise sur une conception d'impact frontal à trois voies et une disposition de plancher « longitudinale de 8 pieds et latérale de 5 pieds ». Fabriqués à 75 % d'acier et d'aluminium très résistant et équipé de 10 coussins gonflables, les véhicules de la marque assurent une protection complète des occupants tout en optimisant la protection contre l'aquaplanage et les tonneaux dans toutes les conditions mondiales.

Modèle phare, le LEPAS L8 incarne cette philosophie de sécurité. En présence de médias et d'experts, le LEPAS L8 a réussi trois tests rigoureux, le test de raclage de dessous de caisse, le test de passage à gué et le test de renversement, démontrant une force technique exceptionnelle. Lors du test de raclage de dessous de caisse, le châssis est demeuré intact et le bloc-batterie n'a pas présenté de fuite, d'incendie ou de court-circuit, ce qui confirme son excellente conception de protection. Au cours du test de passage à gué, le véhicule s'est retrouvé dans 600 mm d'eau profonde sans intrusion ni défaillance, démontrant une excellente étanchéité. Encore plus impressionnant, lors du test de renversement à 60 km/h, ce qui dépasse les points de repère standard, la carrosserie a maintenu son intégrité structurale, soutenue par 28 pièces d'acier estampé à chaud de 1 500 MPa et un système de retenue complet doté de 10 coussins gonflables pour une protection complète des occupants.

Appuyé par la nouvelle plateforme intelligente Elegant Technology, le LEPAS L8 intègre des systèmes électriques triphasés de pointe et un poste de pilotage intelligent axé sur l'humain, assurant ainsi stabilité, efficacité et confort. Ce test de sécurité a non seulement permis de valider la force technologique de LEPAS, mais il a également réaffirmé son positionnement en tant que « marque préférée pour la mobilité élégante », où la sécurité et l'élégance coexistent en parfaite harmonie.

