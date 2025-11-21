WUHU, Chine, 21 novembre 2025 /CNW/ - Pour les familles du monde entier qui recherchent un mode de vie de qualité, une voiture n'est plus seulement un moyen de transport : elle est devenue un espace exquis pour le confort, le contrôle et la joie commune. En tant que toute nouvelle marque d'énergie nouvelle de Chery Group, LEPAS comprend ce changement. Positionné comme la marque préférée pour la vie de mobilité élégante, le LEPAS allie performance et conception centrée sur l'humain. Son modèle phare, le LEPAS L8, transforme chaque voyage, qu'il s'agisse d'une aventure routière, d'une fin de semaine en plein air ou d'un trajet quotidien, en une expérience élégante où chaque membre de la famille trouve un moment d'aisance.

LEPAS L8 Élève chaque voyage familial avec une conduite élégante et un espace exquis (PRNewsfoto/LEPAS)

Pour les enfants, le LEPAS L8 devient un « terrain de jeu mobile » ludique. L'intérieur spacieux leur permet de s'étirer librement, tandis que le plateau pliable se transforme en une table personnelle pour les collations, les livres d'images et les dessins. Un espace de rangement généreux et un espace exquis permettent d'organiser les jouets, les livres et les articles de camping de façon soignée, en veillant à ce que chaque sortie commence par l'enthousiasme et la découverte - tous ensemble pour créer une expérience de conduite vraiment élégante pour toute la famille.

Pour les membres âgés de la famille, le LEPAS L8 offre un chalet doux et prévenant. L'espace large et exquis réduit la flexion et la fatigue, tandis que l'espace pour les jambes, les sièges souples et les angles du dossier qui le soutiennent les aident à s'installer confortablement. Associés à la sensation fluide et stable de conduite élégante, les longs voyages deviennent relaxants, rassemblant chaque kilomètre avec un sentiment de réconfort et de calme.

Pour les partenaires, le LEPAS L8 est un sanctuaire émouvant. Ils peuvent se détendre dans le système audio immersif à 23 haut-parleurs, profiter de sièges de massage et de ventilation, et laisser la fatigue de la journée s'estomper. ENC active cancellation blocks outside disturbance, creating a quiet, private atmosphere, ideal for reconnecting and savoring quality moments together.

Pour le conducteur, le LEPAS L8 est conçu pour un contrôle sans effort. Propulsé par le système super hybride de Chery Group, il atteint une consommation de carburant ultra-faible et une longue autonomie. L'APA (assistance au stationnement automatique) et l'ARP (assistance au stationnement à distance) rendent chaque stationnement plus confiant, intuitif et élégant.

Sur le terrain de camping, le LEPAS L8 se transforme en « maison mobile ». La puissance de sortie externe prend en charge les machines à café, les grilles, les projecteurs ou même une casserole chaude qui bouillonne. La LEPAS devient un compagnon qui rend la vie familiale non seulement plus facile, mais qui étend l'esprit même de la conduite élégante à la vie au repos.

LEPAS dévoile une nouvelle vision des voyages en famille avec une conduite élégante et un espace exquis, rendant chaque départ élégant, et chaque retour devient un souvenir précieux.

