WUHU, Chine, 8 août 2025 /CNW/ -- Récemment, le L4, le premier modèle de la série intelligente sous la marque LEPAS de Chery Group, a fait sa première apparition à l'étranger au Jakarta International Motor Show en Indonésie. Grâce à sa conception élégante, agile, raffinée et particulièrement expressive, le L4 ouvre une nouvelle porte vers une « vie exquise et des voyages attrayants » pour les jeunes du monde entier.

Chery s’est classée au 233e rang sur la liste Fortune Global 500; LEPAS L4 a fait ses débuts à l’étranger (PRNewsfoto/Chery Group)

Le L4 est sorti de la chaîne de production de l'usine chinoise de Chery le 16 juillet, amorçant officiellement son parcours mondial. Doté d'une technologie de pointe, le L4 est doté d'une commande centrale de 13,2 pouces et d'un écran d'instruments, jumelé à la puce du poste de pilotage Snapdragon 8155 et à une expérience de conduite intelligente exclusive APA + L2, apportant une technologie avancée dans tous les détails.

Sur le plan pratique, le L4 est flexible et convivial, offrant 31 compartiments de rangement (34 dans la version BEV), des sièges arrière pliables, des dispositions polyvalentes et des poches élastiques pour répondre à divers besoins quotidiens. Son adaptabilité aux scénarios est tout aussi impressionnante : avec une capacité de remorquage de 750 kg, un bâti de toit, une caméra de pointage, des lumières de camping détachables, une excellente passabilité et des accessoires abondants, il passe sans effort des déplacements urbains aux aventures de plein air.

Au-delà de sa configuration robuste, le L4 aspire à être un « compagnon à la mode » pour les jeunes qui explorent le monde.

Son extérieur adopte l'esthétique « Leopard Aesthetic », s'inspirant des lignes musculaires dynamiques des léopards et les associant à des phares à pupille verticale, pour atteindre un équilibre entre fonctionnalité raffinée et attrait visuel. L'intérieur offre un « troisième espace exquis », où les palettes de couleurs douces et les matériaux respectueux de la peau fonctionnent en harmonie pour créer une « cabine de ressourcement » pour les navetteurs solos et une « zone pour les égoportraits » pour les sorties avec des amis. Des fonctions intelligentes comme un assistant vocal apportent une intelligence de haut niveau au grand public, alliant style et substance.

Ce qui permet au L4 d'offrir une expérience de voyage raffinée, c'est la force systématique de Chery Group. En 2025, Chery s'est classée au 233e rang du classement Fortune Global 500, avec des exportations cumulatives dépassant 5 millions d'unités, devenant ainsi la première marque automobile chinoise à atteindre ce jalon.

Le L4 est né à l'échelle mondiale avec le réseau mondial de centres de recherche et développement de Chery, une chaîne d'approvisionnement de bout en bout et une base d'utilisateurs de plus de 17 millions de personnes dans le monde. Qu'il s'agisse de femmes citadines, de jeunes professionnels, de nouveaux mariés ou de pigistes, le L4 offre une solution de voyage qui allie qualité et individualité.

