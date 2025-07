WUHU, Chine, 31 juillet 2025 /CNW/ - LEPAS a obtenu ses premières commandes à l'étranger pour le L8 lors de ses débuts au salon international de l'auto de Jakarta (GIIAS) en Indonésie, où elle a organisé un défilé exquis.

Récemment, LEPAS a donné le coup d'envoi de ses débuts à l'étranger au salon GIIAS, avec le lancement officiel de sa matrice de produits L8, L6 et L4, couvrant des groupes d'utilisateurs avec des personnalités de la mode. Avec « un voyage exquis » comme point de départ, LEPAS fait passer l'industrie de la « satisfaction fonctionnelle » à l'« esthétique de la vie ».

Lors du salon, LEPAS a poursuivi son « esthétique léopard » dans le cadre de l'expérience de la marque. Son kiosque, conçu comme un espace de style défilé intégré à l'esthétique du style de vie, a créé une expérience utilisateur immersive, interprétant la philosophie de la marque selon laquelle les automobiles sont un prolongement de la vie. À l'échelle mondiale, LEPAS prendra de l'expansion grâce au modèle « conception + technologie + service », offrant une expérience de « conduite élégante » en circuit fermé dans toutes les régions.

Nouveau modèle énergétique, le L8 incarne l'« esthétique léopard » de LEPAS. Son contour élégant, jumelé à des groupes légers très reconnaissables et à son savoir-faire minutieux, reflète la compréhension de LEPAS selon laquelle « l'élégance est le pouvoir ». L'habitacle, doté d'une conception inspirée de la silhouette et d'une texture naturelle, met l'accent sur le confort et l'intelligence, répondant aux besoins de qualité des élites urbaines mondiales. Le L8 pourrait adopter plus tard le système super hybride (CSH) de Chery Group, afin de répondre aux différentes demandes des utilisateurs du monde entier.

Chery Group soutient l'essor mondial rapide de la LEPAS. À l'ère des véhicules électriques intelligents, Chery évolue sur le plan de l'énergie nouvelle et de l'intelligence. Grâce à sa stratégie de recherche et développement « produire en masse, développer, et faire des recherches préliminaires un modèle à la fois », Chery a fait des aménagements prospectifs, créé des avantages pour les premiers intervenants et stimulé l'innovation technologique tout au long du cycle, offrant des produits uniques aux utilisateurs. En juillet 2025, les exportations cumulatives de Chery dépassaient 5 millions d'unités, se classant au premier rang des exportations de voitures de tourisme de marque chinoise depuis des années. De plus, Chery a figuré au palmarès Fortune Global 500 de 2025 cette année, faisant un bond de 152 positions par rapport à l'an dernier.

En tant qu'élément central de la stratégie de mondialisation de Chery, LEPAS est profondément intégré à la ressource mondiale du groupe en matière de recherche et développement, de fabrication, de chaînes d'approvisionnement et de réseaux de vente. À l'aide des centres mondiaux de recherche et développement de Chery, LEPAS dispose de capacités de développement complètes, assurant la qualité et une réponse rapide des utilisateurs.

Le lancement mondial de LEPAS est plus qu'une vitrine; c'est la première mise en application de son concept de « déplacement exquis ». Des représentants indonésiens, des journalistes et des concessionnaires principaux ont assisté à la présentation, qui comprenait l'annonce d'une commandite avec Miss Univers Indonésie. Il ne fait aucun doute, LEPAS se retrouve sous les feux des projecteurs à l'échelle mondiale.

