WUHU, Chine, 7 août 2025 /CNW/ - Chery Group, la société mère de LEPAS, a récemment réalisé des prouesses remarquables. Dans la liste Fortune Global 500 de 2025, il a grimpé de 152 places pour atteindre le 233e rang, devenant ainsi le fabricant d'automobiles dont la croissance est la plus rapide de l'année. Un mois plus tôt, ses exportations cumulatives ont dépassé 5 millions d'unités, une première pour les marques automobiles chinoises. Cette étape « Double 500 » met non seulement en valeur la compétitivité mondiale de Chery, mais elle alimente également la mondialisation de la LEPAS.

Chery Group franchit une étape « double 500 », ce qui renforce la mondialisation de la LEPAS (PRNewsfoto/Chery Group)

En tant que pionnier de la stratégie de mondialisation de Chery, LEPAS incarne une vision pour la mobilité future. Il adopte la stratégie d'intégration « Design esthétique Leopard, magnifique troisième espace, sécurité intelligente et super plateforme pour tous les scénarios » pour gérer divers scénarios de voyage, promeut la philosophie « L'élégance est puissance », et apporte la technologie et la chaleur à la « vie exquise » des utilisateurs du monde entier.

L'amélioration du classement Global 500 et la percée en matière d'exportation de Chery servent d'« approbations de confiance » pour la LEPAS sur les marchés mondiaux. Comptant 22 ans d'expérience en tant que principal exportateur chinois de voitures de tourisme et plus de 17 millions d'utilisateurs dans le monde, Chery fournit une base d'utilisateurs pour la LEPAS. LEPAS peut tirer parti des réseaux de vente et de service à l'étranger matures de Chery au lieu de créer des canaux à partir de zéro, accélérant ainsi son « Un voyage d'expérience de vie exquis. »

Faisant partie intégrante de la stratégie de Chery, LEPAS est profondément intégré aux ressources mondiales du groupe en matière de recherche et développement, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en partageant la technologie de pointe de Chery, LEPAS a développé des capacités de produits entièrement liées pour demeurer à la pointe de l'industrie.

Zhong Wei, chef de la direction adjoint de LEPAS, a fait remarquer que « LEPAS est né à Rome ». Grâce à Chery, la LEPAS a progressé rapidement : son premier modèle, le L8, a été lancé en avril, favorisé par les élites urbaines pour sa conception, son poste de pilotage intelligent, son espace et sa sécurité. Le 23 juillet, sa gamme « L8 + L6 + L4 » a fait ses débuts au Salon international de l'auto d'Indonésie, obtenant des commandes initiales et offrant une « nouvelle norme pour des voyages de toute une vie ».

Les « Double 500 » réalisations de Chery, qui couvrent la confiance, les canaux, la recherche et le développement et les chaînes industrielles, agissent comme un « moteur d'accélération » pour la LEPAS. Grâce à Chery, LEPAS, avec sa proposition « Colorful Life, Masterful Drive », écrit un nouveau chapitre dans le marché mondial des voyages exceptionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2745972/4.jpg

SOURCE Chery Group

PERSONNE-RESSOURCE : Kelvin, +86-13602457596, [email protected]