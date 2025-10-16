WUHU, Chine, 16 octobre 2025 /CNW/ - Lorsque l'élégance rencontre la dynamique de la conduite et que la technologie s'intègre parfaitement à la vie quotidienne, un nouveau chapitre de la mobilité élégante est sur le point de commencer. Le 15 octobre, l'événement phare du segment LEPAS au Chery International User Summit 2025 - le LEPAS Global Journey of Elegant Drive (arrêt en Chine) - démarre officiellement.

LEPAS L8

Le LEPAS L8, le premier modèle de la marque, incarne sa conception esthétique distinctive et sa technologie intelligente de pointe. Le convoi parcourra près de 1 000 kilomètres de Shanghai à Wuhu, traversant Suzhou, Moganshanet Xuancheng, couvrant divers terrains, des rues de la ville aux autoroutes, en passant par les routes de montagne sinueuses et les routes de nuit. Les médias mondiaux, les CLO et les CLO se joindront à l'expérience, avec des diffusions en direct multicanal et des séquences aériennes saisissant chaque point saillant de cette aventure cinématographique de « carnet de route ».

Tout au long du trajet, le LEPAS L8 présentera sa performance complète et son attrait pour la « conduite élégante ». À Shanghai, les conducteurs bénéficieront d'une alimentation électrique fluide et d'un confort de cabine supérieur. Sur l'autoroute Shanghai-Jiangsu, des fonctions intelligentes d'aide à la conduite comme le contrôle adaptatif de la vitesse assurent une croisière sans effort. Les routes de montagne de Moganshan révèlent le système de manutention agile et de récupération d'énergie efficace du LEPAS L8, tandis que son alimentation électrique externe V2L transforme les terrains de camping en centres énergétiques mobiles. Autour de Xuancheng, les participants peuvent découvrir le châssis et la stabilité raffinés du véhicule, et à Wuhu, le stationnement APA et RPA avancé aide à fournir une finale transparente à la conduite.

Plus qu'une expérience de conduite, l'événement célèbre une vie élégante sur roues. Intégrant des personnes, des véhicules et des paysages, il met en lumière la façon dont le LEPAS L8 sert de compagnon de voyage sophistiqué. Les participants exploreront la silhouette moderne de Shanghai, les jardins classiques de Suzhou, la nature sereine de Moganshan, le charme à l'encre de Xuancheng et le front de rivière dynamique de Wuhu. Chaque destination dévoilera un dialogue unique entre élégance, culture et mobilité.

Ce parcours marque également un point saillant de la participation de la LEPAS au Chery International User Summit 2025. Au cours du sommet, l'exposition Chery Ecosystem aura lieu, mettant en vedette le premier « assistant humain » de Chery, le robot AiMOGA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796638/LEPAS_L8.jpg

SOURCE Chery Group

PERSONNE-RESSOURCE : Kelvin, +86-13602457596, [email protected]