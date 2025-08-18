« Cette acquisition renforce notre capacité à fournir des solutions complètes tout au long du cycle de vie à nos clients résidentiels et commerciaux, et consolide notre position de partenaire unique pour le secteur CVC, a déclaré Alok Maskara, chef de la direction de Lennox. En ajoutant à notre portefeuille des marques de renom telles que Duro Dyne et Supco, nous répondons aux besoins de nos clients qui souhaitaient une offre plus large de pièces et de fournitures. En tant qu'entreprise, Lennox vient de célébrer 130 ans d'innovation dans le domaine du CVC, et je me réjouis d'accueillir les nouveaux employés issus de cette acquisition afin de transformer ensemble l'industrie nord-américaine du CVC. »

Duro Dyne et Supco ont un portefeuille solide de pièces et de fournitures pour le CVC qui complètent les produits CVC domestiques et commerciaux actuels de Lennox, avec des sites de distribution et de fabrication aux États-Unis et au Canada. Duro Dyne est reconnu comme un fabricant de premier plan de composantes et d'accessoires essentiels pour les systèmes CVC/R. Supco fournit des pièces CVC/R hautement performantes destinées aux techniciens.

« Les membres de mon équipe et moi-même sommes ravis de se joindre à Lennox, a commentéJohn MacQuarrie, président de NSI Industries HVAC. Les ressources que Lennox nous apporte nous aideront à perpétuer notre tradition de succès, bâtie depuis plus de 70 ans par les membres de notre équipe et nos partenaires de distribution. Nous sommes ravis que notre activité CVC ait trouvé sa place chez Lennox, et je suis convaincu que nos cultures d'excellence et d'innovation apporteront des avantages encore plus importants à tous. »

L'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve de diverses autorisations réglementaires. Pour plus d'informations sur l'acquisition, veuillez consulter le site investor.lennox.com.

À propos de Lennox

Lennox (NYSE: LII) est un leader dans les solutions écoénergétiques de contrôle climatique. Voués à la durabilité et à la création d'environnements confortables et plus sains pour nos clients résidentiels et commerciaux, ainsi qu'à la réduction de leur empreinte carbone, nous sommes des chefs de file en matière d'innovation avec nos systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération. D'autres renseignements peuvent être obtenus sur www.lennox.com. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

