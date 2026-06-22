Leçons tirées du rétablissement socio-économique du feu de forêt de Jasper

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le rétablissement à la suite du feu de forêt de Jasper survenu en 2024 a mis en lumière plusieurs défis socio-économiques interconnectés, tout en démontrant une forte capacité de coordination, d'adaptation et de résolution de problèmes entre les partenaires et les différents ordres de gouvernement, selon une étude de Signal49 Recherche.

« Le feu de forêt de Jasper montre que le rétablissement va bien au-delà de la reconstruction des infrastructures endommagées », a déclaré Babatunde Olateju, directeur, Durabilité, chez Signal49 Recherche. « Nos recherches démontrent que le rétablissement fonctionne comme un système interconnecté, où le logement, la disponibilité de la main-d'œuvre, les assurances, la continuité des activités, le bien-être communautaire et la réhabilitation post-catastrophe s'influencent mutuellement. L'expérience de Jasper a mis en lumière la façon dont les défis dans ces domaines peuvent engendrer des effets en cascade tout au long du processus de rétablissement, tout en soulignant la valeur d'une action coordonnée pour soutenir les collectivités. »

Le rapport s'appuie sur une revue approfondie de la littérature ainsi que sur des entrevues menées auprès de parties prenantes entre septembre 2025 et janvier 2026, notamment auprès d'organismes gouvernementaux, d'organismes non gouvernementaux, d'entreprises locales et d'organisations communautaires, afin de recueillir des perspectives sur les phases de rétablissement initiales et en cours.

« Nous reconnaissons les défis importants et durables auxquels sont confrontées les collectivités à la suite des feux de forêt et d'autres événements perturbateurs », a déclaré Emily Pietropaolo, vice-présidente du rétablissement à la Croix-Rouge canadienne. « La réponse à Jasper met en évidence l'importance d'une coordination efficace, de la résilience des collectivités et d'un soutien continu, contribuant à orienter et à renforcer les efforts de rétablissement après sinistre à travers le Canada. »

Le rapport présente des recommandations tirées du rétablissement de Jasper, mettant en lumière des approches efficaces ainsi que des occasions de renforcer la coordination et les résultats à long terme. Celles-ci comprennent la réduction des lacunes et des angles morts en matière d'assurance, la promotion d'une prise de décision adaptative et agile, le renforcement de la clarté et de l'harmonisation en matière de réhabilitation des sols, ainsi que l'amélioration de la planification et de la coordination pour l'enlèvement des débris. Le rétablissement a également comporté des aspects positifs notables, notamment des approches de gouvernance adaptatives et agiles permettant une prise de décision rapide, une forte coordination interorganisationnelle et la capacité de s'ajuster à mesure que les conditions évoluaient.

Les conclusions générales issues des consultations de Signal49 Recherche auprès de différentes parties prenantes impliquées dans le processus de rétablissement témoignent de l'importance d'un cadre national coordonné pour définir et évaluer de manière cohérente les besoins socio-économiques de rétablissement dans les contextes post-catastrophe. Bien qu'il existe des nuances locales propres à chaque contexte de rétablissement, une approche nationale plus cohérente pourrait favoriser le partage de principes, d'indicateurs et de mécanismes de coordination. Pour en savoir plus sur la résilience aux catastrophes et le rétablissement, veuillez consulter notre centre de recherche, l'Initiative canadienne pour le rétablissement résilient.

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SOURCE Signal49 Research

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