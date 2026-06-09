L'incertitude commerciale, la stagnation des marchés du travail et l'inflation pèsent sur les économies provinciales

OTTAWA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - Les économies des provinces canadiennes devraient enregistrer une croissance modeste en 2026, alors que l'incertitude persistante entourant le commerce international, accentuée par le conflit au Moyen-Orient, continue de miner la confiance des entreprises et de freiner leurs investissements. C'est ce que révèle une nouvelle recherche de Signal49 Recherche.

« La faible croissance démographique jouera un rôle déterminant dans l'évolution des marchés du travail, car la stagnation ou le déclin démographique limite l'expansion de la population active et la croissance de l'emploi, tout en freinant la consommation des ménages », affirme Pedro Antunes, économiste en chef à Signal49 Recherche. « Les perspectives économiques des provinces devraient s'améliorer en 2027 à mesure que les tensions mondiales s'atténueront et qu'une renégociation réussie, dans l'ensemble, de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique réduira l'incertitude entourant la politique commerciale américaine. »

Terre-Neuve-et-Labrador devrait enregistrer la croissance la plus forte au pays en 2026, grâce à une solide production pétrolière et à des prix élevés du pétrole qui stimuleront les exportations et entraîneront des gains d'emploi à court terme. Toutefois, des perspectives démographiques peu favorables, attribuables au vieillissement de la population ainsi qu'à des pertes migratoires nettes, tant interprovinciales qu'internationales, devraient freiner la croissance de la population active. Le PIB réel devrait progresser de 2,4 % en 2026.

En Colombie-Britannique, les pressions liées à l'abordabilité devraient continuer de freiner la consommation, ce qui se traduira par une faible hausse des dépenses des ménages cette année. De plus, la faible croissance démographique devrait limiter l'offre de main-d'œuvre, tandis que les pénuries de travailleurs pourraient réapparaître à mesure que les baby-boomers prendront leur retraite et que moins de nouveaux arrivants seront disponibles pour les remplacer. Toutefois, les importants investissements en cours dans les projets de GNL stimuleront la croissance. Le PIB réel devrait augmenter de 1,5 % en 2026.

À l'Île-du-Prince-Édouard, le secteur touristique continuera de bénéficier d'une augmentation des voyages intérieurs. La province devrait également enregistrer une forte croissance des dépenses de consommation, soutenue par des tendances démographiques stables ainsi que par la progression constante de l'emploi et des revenus des ménages. L'investissement sera stimulé par les travaux de rénovation en cours du complexe Ocean View Resort, un projet de 80 M$, et par la construction d'une nouvelle usine de traitement des déchets de 170 M$. Le PIB devrait croître de 1,4 % en 2026.

Des tendances démographiques et une situation sur le marché du travail relativement favorables devraient soutenir l'économie de l'Alberta en 2026. Les dépenses des ménages devraient demeurer le principal moteur de la croissance provinciale, profitant à court terme des prix élevés du pétrole et, à plus long terme, de perspectives plus favorables en matière de population et d'emploi. Le PIB devrait progresser de 1,4 % en 2026.

La vigueur des secteurs de l'extraction de la potasse et de l'uranium en Saskatchewan stimulera la croissance de la province cette année. Le marché du travail de la province est relativement peu exposé aux droits de douane américains, ce qui lui procure une certaine stabilité et permettra un rendement satisfaisant des exportations cette année. La croissance économique devrait s'établir à 1,2 % en 2026.

D'importantes dépenses publiques d'infrastructure, notamment les travaux liés au nouveau siège social de CancerCare Manitoba, seront un moteur économique dans la province. L'investissement non résidentiel sera également stimulé par le projet d'installation de captage du carbone mené par Deep Sky, évalué à 500 M$. Malgré les pressions démographiques, les dépenses des ménages devraient croître modérément, soutenues par de solides hausses salariales. Le PIB devrait augmenter de 1,0 % en 2026.

La baisse de la population et la faible croissance de l'emploi devraient limiter les dépenses des ménages en Nouvelle-Écosse. Les investissements atténueront en partie ces effets, grâce aux travaux en cours dans le cadre de la première phase de 2 G$ du parc éolien EverWind ainsi que des infrastructures associées d'hydrogène et d'ammoniac. Le PIB devrait croître de 1,0 % en 2026.

La faiblesse des dépenses des ménages et de l'investissement des entreprises nuira aux perspectives de croissance du Nouveau-Brunswick cette année. Alors que la croissance de l'emploi s'annonce modeste dans la province, le faible volume de grands projets freinera les investissements. Le PIB devrait progresser de 0,9 % en 2026.

L'économie du Québec continue d'être fortement ralentie par les droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium et les produits forestiers, qui nuisent à l'investissement des entreprises et à la croissance de l'emploi. Malgré des perspectives démographiques modestes, marquées par une faible migration internationale prévue jusqu'en 2030, la hausse des salaires stimulera la consommation. La croissance du PIB devrait s'établir à 0,7 % en 2026.

L'économie de l'Ontario demeure exposée aux droits de douane américains qui touchent les secteurs de l'automobile et de l'acier. Sa croissance devrait donc rester modeste en 2026, et la province pourrait afficher l'une des plus faibles progressions de l'emploi au pays. L'incertitude qui entoure le secteur des véhicules électriques continue d'assombrir les perspectives, particulièrement depuis la décision de Honda de suspendre indéfiniment son projet d'usine de véhicules électriques de 15 G$ à Alliston. Le PIB réel devrait croître de 0,7 % en 2026.

À propos de Signal49 Recherche

Signal49 Recherche est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Depuis plus de 70 ans, Signal49 Recherche produit des analyses qui appuient la prise de décision fondée sur des données probantes afin de relever les principaux défis du Canada. Suivez Signal49 Recherche sur LinkedIn en cliquant ici. Pour en savoir plus sur notre organisation, consulter notre site Web ici.

SOURCE Signal49 Research

Relations avec les médias : Signal49 Recherche, Courriel : [email protected], Tél. : 613-526-3090, poste 224