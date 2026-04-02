OTTAWA, ON, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'économie canadienne devrait enregistrer une croissance modeste en 2026, dans un contexte de nouvelles pressions défavorables à l'échelle mondiale découlant du conflit au Moyen-Orient. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée par Signal49 Recherche, anciennement Le Conference Board du Canada. Le PIB réel du Canada devrait progresser de 1,0 % en 2026, et de 2,3 % en 2027.

« S'ajoutant à l'incertitude commerciale existante, le conflit au Moyen-Orient a provoqué un important choc mondial qui menace l'approvisionnement énergétique. La fermeture du détroit d'Ormuz perturbe également l'acheminement de plusieurs autres produits de base essentiels, notamment les engrais, les métaux et une vaste gamme de matériaux industriels », affirme Pedro Antunes, économiste en chef à Signal49 Recherche. « Plus ces perturbations dureront, plus leurs effets inflationnistes seront marqués, ce qui accentuera les pressions sur le budget des ménages canadiens. En revanche, les producteurs canadiens de ressources - en particulier dans les provinces productrices de pétrole - devraient tirer parti d'une hausse de leurs revenus et de leur rôle en tant que source d'approvisionnement fiable et sécuritaire à plus long terme. »

Le secteur du logement devrait demeurer faible cette année, la confiance modérée des consommateurs et le ralentissement de la croissance démographique limitant la demande de logements. Du côté de l'offre, les pénuries de main-d'œuvre et la rareté des terrains disponibles accentuent les pressions sur les constructeurs résidentiels, ce qui contribuera à une baisse prévue des mises en chantier.

L'économie américaine connaît un début d'année difficile, l'incertitude commerciale et la hausse des prix du pétrole, attribuable au conflit avec l'Iran, freinent la croissance et pèsent sur le budget des ménages. Ces facteurs limitent la progression de l'investissement et la création d'emplois, si bien que le dynamisme économique d'ensemble devrait rester limité jusqu'au retour d'une plus grande stabilité dans les échanges et les prix. L'économie américaine devrait progresser de 2,0 % en 2026 et de 2,1 % en 2027.

Le commerce des marchandises continue de freiner les perspectives de croissance du Canada, les tensions avec les États-Unis perturbant les exportations canadiennes. Bien que la renégociation de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, prévue plus tard en 2026, puisse offrir un certain répit, les exportations devraient continuer de se contracter cette année avant de se redresser en 2027. Les importations devraient également diminuer cette année, mais dans une moindre mesure, en raison de la demande intérieure plus stable.

Le marché du travail accuse un début d'année très difficile, l'économie canadienne ayant perdu 109 000 emplois en janvier et en février. La création d'emplois devrait demeurer anémique pendant le reste de l'année 2026, en raison de l'incertitude économique et de la prudence des employeurs en matière d'embauche. Malgré la faible croissance de l'emploi, le taux de chômage devrait reculer, sous l'effet d'une croissance encore plus faible de la population active. Les perspectives démographiques du pays restent modestes, le gouvernement fédéral visant à réduire fortement le nombre de résidents non permanents, ce qui entraînerait une baisse de la population totale du Canada de 0,4 % en 2026, puis de 0,1 % supplémentaire en 2027.

L'investissement des entreprises montre les premiers signes de reprise cette année et devrait devenir un moteur important de la croissance à moyen et à long terme. Les mesures gouvernementales visant à stimuler les dépenses en capital et à accélérer l'approbation des grands projets devraient favoriser des activités d'investissement plus soutenues dans les années à venir.

À propos de Signal49 Recherche (anciennement Le Conference Board du Canada)

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SOURCE Signal49 Research

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