HALIFAX, NS, le 9 janv. 2024 /CNW/ - League Data Ltd. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis Technicost de Services financiers Co-operators Ltée en date du 1er janvier 2024. Technicost est une entreprise technologique qui fournit des solutions de gestion de crédit, y compris des systèmes d'établissement de prêts aux coopératives de crédit.

Les capacités combinées des deux organisations contribueront à simplifier et à améliorer les services technologiques offerts aux clients des coopératives de crédit.

« Nos valeurs coopératives communes font de cette entreprise un atout naturel pour nos organisations », a déclaré Carrie Forbes, cheffe de la direction de League Data. « L'acquisition permettra à Technicost de poursuivre sa croissance grâce à son offre de produits et donnera aux deux entreprises l'occasion de mettre à niveau les technologies, d'augmenter les ressources et de favoriser la collaboration avec les coopératives de crédit. »

Depuis 1982, Technicost offre des solutions de systèmes d'établissement de prêts aux coopératives de crédit canadiennes et met en œuvre des solutions logicielles de gestion du crédit dynamiques et inégalées pour plus de 40 institutions financières au Canada. Technicost fait partie du Groupe de sociétés Co-operators depuis 2019.

« Nous avons travaillé fort pour réussir à construire Technicost et nous sommes fiers de nos réalisations dans le domaine des créanciers », a déclaré Brad George, président de Technicost. « Nous nous réjouissons à l'idée de simplifier et d'améliorer davantage les services technologiques offerts aux coopératives de crédit canadiennes en partenariat avec League Data. »

Technicost fonctionnera comme une entité indépendante sous l'égide de League Data. L'équipe de gestion et le personnel actuels demeureront en place et les activités se poursuivront comme d'habitude pour nos clients et nos partenaires.

À propos de League Data

À titre de dirigeant principal de l'information pour le réseau d'Atlantic Credit Union, League Data Ltd. assure un leadership technologique dans le domaine des solutions bancaires, aligné avec les initiatives régionales et nationales du système des coopératives de crédit qui soutiennent la croissance des membres et l'efficacité du système. League Data assure la prestation de plus de 50 solutions technologiques fluides et entièrement intégrées de fournisseurs clés pour offrir une expérience axée sur les membres tout en répondant aux besoins bancaires en évolution des coopératives de crédit et de leurs membres. www.leaguedata.ca

À propos de Technicost

Technicost est un pionnier canadien des solutions logicielles de gestion du crédit qui offre un service inégalé, un soutien sans précédent et des solutions logicielles novatrices depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, Technicost fournit des logiciels de gestion du crédit à plus de 40 institutions financières et coopératives canadiennes partout au Canada, y compris les solutions de base du système d'octroi de prêts TechLOS, qui sont utilisées dans les coopératives de crédit partout au pays. www.technicost.com

À propos de Co-operators

Co-operators est une importante coopérative canadienne de services financiers qui offre de multiples produits, services et conseils personnalisés d'assurance et de placement pour aider les Canadiens à renforcer leur sécurité et leur stabilité financière. L'entreprise dispose de plus de 58 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Co-operators fournit des conseils fiables aux Canadiens depuis 78 ans. L'organisation est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalent carboneutre en 2020, l'organisation est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. www.cooperators.ca .

