CHANGZHOU, Chine, 2 août 2021 /CNW/ - Trina Solar a récemment publié son rapport 2019-2020 sur la responsabilité sociale des entreprises. Ce rapport, qui porte sur deux ans, est très complet et préparé conformément aux normes de rapport sur la durabilité de la GRI de 2018 publiées par le conseil international des normes de durabilité. Il décrit en détail les nombreuses pratiques et réalisations de l'entreprise en matière de RSE et de développement durable, comme la gouvernance d'entreprise, le leadership technologique, l'innovation des produits, le développement durable écologique, la contribution à la société et la confrontation à la COVID-19.

Cliquez sur le lien et téléchargez le rapport :

http://static.trinasolar.com/sites/default/files/TrinaSolar_CSRreport_2019-2020_EN.pdf

Transparence de l'entreprise et divulgation régulière de l'information

Le 10 juin de l'année dernière, Trina Solar a émis ses premières actions A sur le Shanghai Sci-Tech Innovation Board, également connu sous le nom de STAR MARKET, devenant ainsi la première société photovoltaïque à y être cotée. Au cours de la période de divulgation du rapport RSE, et à partir du moment où la société a été cotée, elle a fait 108 déclarations intermédiaires et publié trois rapports réguliers. Le système de divulgation d'informations est très efficace, transparent et régularisé, avec ses déclarations complètes et exactes. Il contribue ainsi à l'excellente réputation de l'entreprise sur le marché et, plus largement, à l'implantation de sa grande caractéristique de rigueur.

Leadership technologique

Entre 2010 et 2020, le State Key Laboratory of PV Science and Technology, exploité par Trina Solar, a investi au total environ 10 milliards de yuans dans la recherche et le développement. Il est devenu une plateforme d'innovation technique de calibre mondial. L'an dernier, les dépenses de l'entreprise en recherche et en développement ont augmenté de 22,29 % par rapport à 2019, alors que l'augmentation était de 23,73 %. À la fin de juin 2021, l'entreprise et le State Key Laboratory of PV Science and Technology avait battu 21 records mondiaux en matière d'efficacité de la conversion des cellules solaires et de puissance de sortie des modules photovoltaïques.

210 modules Vertex à ultra haute puissance à la pointe du développement de l'industrie

Depuis 2019, Trina Solar a pris l'initiative de promouvoir la recherche et le développement des modules de 210 mm. L'an dernier, Trina Solar s'est préparée à lancer les modules Vertex à ultra haute puissance dans le monde entier et a pris les devants pour réaliser leur industrialisation, conduisant ainsi l'industrie à entrer officiellement dans l'ère de l'ultra haute puissance photovoltaïque de 600W+. Les modules à ultra haute puissance de 210 mm de Trina Solar et sa nouvelle plateforme technologique intégrée au système ont ouvert la voie à l'industrie photovoltaïque.

Excellent rendement en matière de développement durable

Selon les Objectifs de développement durable 2020 de Trina Solar, par rapport à l'année de référence 2015, pour la consommation d'énergie consolidée par module de mégawatts (MW), Trina Solar s'est fixé l'objectif de réduction en pourcentage à 10 %. Ce rapport RSE a révélé une baisse de 29,5 % en 2020 par rapport à 2015.

Pour une unité de production de chaque puissance électrique produite en mégawatts (MW), l'entreprise s'est engagée à réduire ses consommations d'électricité de 15 % et d'eau de 10 % en 2020. Le rapport a révélé que l'an dernier, ces objectifs ont été atteints, que la consommation d'électricité a diminué de 59,7 % par rapport à 2015 et que la consommation d'eau a chuté de 50,6 % en utilisant le même point de référence.

En 2019, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Chine a atteint 46 % par rapport à 2015; et l'an dernier, les résultats étaient encore meilleurs, soit une réduction de 68,6 % par rapport à 2015.

Au premier trimestre de 2021, Trina Solar avait expédié des modules de plus de 70 GW, qui peuvent produire environ 90 milliards de kWh d'énergie propre et réduire les émissions de CO 2 de 94,22 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à planter 5,1 milliards d'arbres.

En 2019, la capacité de production d'énergie propre des centrales solaires appartenant à Trina Solar en Chine a dépassé de 14 millions de kWh la consommation d'électricité de toutes les usines de fabrication et des centres de recherche et de développement nationaux de l'entreprise. L'an dernier, le chiffre correspondant était presque 30 fois plus élevé, soit 412 millions de kWh.

Trina Solar s'est jointe à l'initiative mondiale Science Based Targets et a signé l'Ambition commerciale pour 1,5 °C. Cette nouvelle confirme une fois de plus l'engagement de l'entreprise à contribuer à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C grâce à ses propres mesures de réduction des émissions.

Prendre des mesures rigoureuses pour lutter contre la COVID-19 tout en minimisant l'incidence sur l'entreprise

Après l'éclosion de la COVID-19 l'an dernier, Gao Jifan, président de Trina Solar, a pris des mesures immédiates pour acheter des fournitures antipandémiques en Chine et ailleurs et il a fait des dons aux centres de pandémie.

Trina Solar a également mis en place un mécanisme interne d'intervention d'urgence ainsi que des programmes de soins aux employés pour assurer à la fois le contrôle et la prévention de la pandémie tout en respectant les activités normales de l'entreprise de la façon la plus pratique et sécuritaire possible.

Parlant du rendement de l'entreprise, des possibilités et des défis à venir, M. Jifan a déclaré : « Nous sommes convaincus que nous sommes entrés dans une ère de forte croissance dans le domaine des nouvelles énergies. Trina Solar demeurera inébranlable dans l'accomplissement de sa mission, engagée à assumer une plus grande responsabilité et à toujours redonner à la société. »

En tant que chef de file mondial dans le domaine des modules photovoltaïques et de l'énergie intelligente, Trina Solar a toujours été fière de sa diligence à assumer sa responsabilité sociale d'entreprise. Depuis 2011, Trina Solar respecte rigoureusement les normes RSE, publiant des rapports sur ses stratégies, ses pratiques et ses rendements dans le domaine de la RSE.

