TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - TELUS, une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, est la seule organisation canadienne à figurer dans le dernier rapport de Business at OECD, Boosting Productivity and Business Growth - the Role of Artificial Intelligence (AI) Skills [Stimuler la productivité et la croissance des affaires - le rôle des compétences en intelligence artificielle (IA)].

Ce rapport fournit une analyse de l'état actuel du développement des compétences en IA dans les secteurs public et privé à l'échelle mondiale, alors que l'IA transforme rapidement les industries au-delà du domaine des technologies. TELUS fait l'objet d'une étude de cas dans le rapport, qui souligne que les efforts de l'entreprise en matière de littératie en IA sont des moteurs importants de la création de valeur dans divers secteurs d'activité, notamment TELUS Santé, TELUS Agriculture & Biens de consommation, ainsi que l'outil de soutien à la clientèle utilisant l'IA générative de TELUS, qui est le premier au monde à obtenir la certification ISO Respect de la vie privée assuré dès la conception. Le vaste programme de littératie en matière de données et d'IA de TELUS soutient les 30 000 membres de l'équipe grâce à un contenu d'apprentissage attrayant conçu à l'interne et avec des partenaires, qui leur permet d'acquérir des compétences essentielles liées aux données afin qu'ils puissent intégrer l'IA générative à leur flux de travail en toute sécurité et en toute confiance.

« TELUS reconnaît depuis longtemps l'importance de faire progresser les compétences des membres de son équipe en matière de données et d'IA afin d'innover de façon sécuritaire grâce aux données, et ce, au profit des clients, des collectivités et de l'entreprise », affirme Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. « Dans un contexte où les progrès technologiques sont rapides, la littératie en matière de données et d'IA ainsi qu'une gouvernance robuste des données et le respect de la vie privée sont des éléments essentiels si nous voulons exploiter le potentiel de l'IA et stimuler la productivité de manière fiable. Nous sommes fiers de présenter nos perspectives à l'OCDE et de contribuer aux discussions sur les politiques en matière d'IA. »

Business at OECD (BIAC) est le partenaire institutionnel officiel de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) par l'intermédiaire duquel des fédérations nationales représentant plus de 10 millions d'entreprises et d'employeurs apportent leurs perspectives dans les débats stratégiques cruciaux qui façonnent les économies de marché et influent sur la gouvernance mondiale.

« L'intégration des compétences en IA dans divers secteurs est cruciale pour stimuler la productivité et l'innovation dans l'environnement numérique actuel qui évolue rapidement », déclare Nicole Primmer, directrice exécutive adjointe, Mobilisation stratégique et politiques, à Business at OECD (BIAC). « En s'engageant envers la littératie en matière d'IA, et en la mettant en œuvre de façon responsable en tant que meilleure pratique, TELUS favorise les compétences en IA qui stimulent la productivité, tout en tenant compte des considérations éthiques. L'accent mis sur la diversité des compétences montre également comment l'IA peut servir à améliorer la créativité et la réflexion stratégique. Une telle approche met en évidence la façon dont les entreprises déploient des efforts pour donner à leur personnel les moyens d'exploiter le potentiel de l'IA de manière responsable et efficace. »

Le rapport recommande une approche d'apprentissage continu pour les secteurs privé et public, reconnaissant qu'à mesure que l'IA devient omniprésente dans tous les secteurs, les compétences en IA sont essentielles pour stimuler la productivité, rationaliser les processus et maintenir la compétitivité.

Pour accéder au rapport (offert en anglais seulement), cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les initiatives de TELUS en matière d'IA et ses engagements à l'égard d'une IA responsable, consultez telus.com/iaresponsable.

