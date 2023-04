Le défi accroît les chances de survie d'une seule espèce animale en péril

INDIANAPOLIS, le 25 avril 2023 /CNW/ -- La Indianapolis Zoological Society a annoncé un programme de subventions audacieux pour inverser le déclin d'une espèce animale en voie d'extinction. L'Indianapolis Zoo Saving Species Challenge accordera une subvention d'un million de dollars à un organisme qui peut élaborer et exécuter un plan qui aura un impact mesurable et durable sur la survie d'une espèce animale.

Les agents de protection de la faune de partout dans le monde sont invités à participer et à présenter un plan pour identifier une espèce animale qui est actuellement désignée comme étant menacée (en danger critique, en danger, vulnérable ou éteinte à l'état sauvage) sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et pour créer un programme qui permettrait d'améliorer le statut de l'espèce.

« Le zoo d'Indianapolis a cherché une grande idée pour faire une réelle différence et appuyer les agents de protection de la faune afin d'apporter un changement mesurable dans l'avenir d'une espèce, a déclaré Michael W. Wells, administrateur et président du comité de conservation du zoo d'Indianapolis. Notre capacité à mesurer les résultats à l'aide de la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature nous permettra d'évaluer objectivement les résultats de notre investissement. »

Le processus de demande de subvention comporte deux étapes. Les demandes préalables doivent être présentées au plus tard le 4 juin 2023, puis les organisations sélectionnées doivent présenter une demande complète au plus tard le 3 décembre 2023. Vous trouverez des renseignements complets sur l'admissibilité et les procédures de demande à IndianapolisZoo.com sous l'onglet Conservation.

« Nous savons qu'il faut du temps pour renverser le déclin d'une espèce. Si nous faisons confiance à la science et restons concentrés, nous sauverons des espèces. Ce défi servira de modèle pour d'autres organismes de conservation, a déclaré Rob Shumaker, président et chef de la direction du zoo d'Indianapolis. « L'Indianapolis Zoo Saving Species Challenge est visionnaire et mettra l'accent sur la réalisation d'un plan qui aura un impact important sur la survie d'une espèce. Je suis ravi de voir que le zoo d'Indianapolis continue de mettre la barre haute sur la façon dont les zoos, les aquariums et les jardins botaniques peuvent faire progresser les mesures de conservation et catalyser des changements réels et positifs pour les espèces », a déclaré Jon Paul Rodriguez, président de la Commission pour la sauvegarde des espèces de l'UICN.

Un jury d'experts internationaux en conservation des animaux choisira le gagnant de l'Indianapolis Zoo Saving Species Challenge. Le gagnant aura cinq ans pour lancer le programme et montrer ses progrès. Le zoo annoncera le gagnant en février 2024. Cliquer ici pour obtenir des supports médiatiques à usage libre.

