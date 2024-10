Un colibri nouvellement découvert au bord de l'extinction

INDIANAPOLIS, 25 octobre 2024 /CNW/ -- Le zoo d'Indianapolis a accordé une subvention d'un million de dollars au groupe de conservation équatorien Fundación Jocotoco pour sauver un colibri nouvellement découvert du bord de l'extinction.

Le zoo d'Indianapolis a créé le Défi pour la sauvegarde des espèces d'un million de dollars dans le but précis de sauver une seule espèce de l'extinction. Le plan visant à sauver le Blue-Throated Hillstar a été choisi par un jury d'experts internationaux en conservation des animaux. Au total, 52 demandes ont été reçues de 46 pays.

Photo de la Hillstar à gorge bleue perchée sur un buisson de Chuquiragua. Photo fournie par la Fundación Jocotoco; crédit photo : James Muchmore.

« Nous assistons à un déclin mondial de la biodiversité, et le zoo d'Indianapolis est déterminé à faire une différence positive. « Nous sommes honorés de soutenir le travail de la Fundación Jocotoco, et je suis convaincu que la Hillstar à gorge bleue peut être sauvée, a déclaré le Dr Robert Shumaker, président et chef de la direction du zoo d'Indianapolis.

Le Blue-Throated Hillstar, une nouvelle espèce de colibri, a été découvert en 2017. Le Hillstar se trouve à seulement 24 milles carrés d'une zone froide à haute altitude de la chaîne de montagnes Chillan isolée dans le sud-ouest de l'Équateur. La perte d'habitat attribuable à l'exploitation minière et au brûlage fréquent est responsable de la classification de l'oiseau comme étant en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Aujourd'hui, il ne reste plus que 110 oiseaux adultes.

Peu après la découverte de la Hillstar à gorge bleue, la Fundación Jocotoco a créé la réserve Cerro de Arcos pour protéger son habitat. Le groupe utilisera la subvention d'un million de dollars pour travailler en étroite collaboration avec les collectivités locales afin d'élargir les terres protégées pour assurer la survie de l'oiseau.

« Nous savons que nous pouvons réussir parce que nous l'avons déjà fait par le passé, comme sauver le Finch à tête pâle, une espèce en voie de disparition critique. Une fois réduite à seulement 50 individus, Jocotoco a protégé le dernier habitat du pingouin, et la population a rapidement quintuplé." a déclaré Martin Schaefer, chef de la direction de Jocotoco.

Le Défi pour la sauvegarde des espèces a été élaboré dans le but d'inverser le déclin d'une seule espèce actuellement désignée comme menacée sur la Liste rouge de l'UICN. La Fundación Jocotoco disposera de cinq ans pour mettre en œuvre son plan et améliorer le statut de la liste rouge de la Hillstar à gorge bleue.

