Le WWF-Canada lance « Mission restauration » pour mettre la nature sur la voie du rétablissement au Canada

CALI, Colombia, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la 16e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies (COP16), le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) a lancé la « Mission restauration », une initiative de collaboration visant à aider le Canada à atteindre ses objectifs de restauration fixés par le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (CMB).

Megan Leslie, PDG du WWF-Canada, à la COP16 à Cali, Colombie. © Josh Ostroff / WWF-Canada (Groupe CNW/Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada))

Mission restauration vise à rassembler les organisations déterminées à restaurer les écosystèmes essentiels, à fournir des renseignements précieux sur les répercussions des mesures de restauration à travers le pays, à inspirer d'autres personnes et organisations à se joindre aux efforts de restauration et à aider à sensibiliser le public aux avantages que cette dernière apporte à la nature, aux communautés et au climat.

Afin de garantir une collaboration efficace, nous invitons aujourd'hui les grand.e.s propriétaires foncier.ère.s et détenteur.rice.s de droits du Canada - y compris les communautés autochtones, les organisations à but non lucratif, tous les paliers de gouvernement et les entreprises qui investissent dans la restauration des écosystèmes à grande échelle - à se joindre à nous. Ensemble, nous sensibiliserons le public au rôle important de la restauration dans la lutte contre la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques; nous suivrons nos progrès; nous transmettrons nos connaissances et nos pratiques exemplaires; nous inciterons les gouvernements, les entreprises et les donateur.trice.s à investir dans la restauration; et nous intensifierons les efforts visant à respecter nos engagements internationaux.

En tant que processus visant à soutenir le rétablissement des écosystèmes qui ont été convertis ou dégradés en raison des activités humaines, la restauration peut comprendre un large éventail de mesures comme la reconstitution de chenaux de fraie pour le saumon, le reboisement d'écosystèmes ravagés par les incendies ou la réparation des berges de rivières dévastées par les inondations. La Cible 2 du CMB stipule qu'il faut « veiller à ce que, d'ici à 2030, au moins 30 % des zones d'écosystèmes terrestres, d'eaux intérieures et d'écosystèmes marins et côtiers dégradés fassent l'objet de mesures de remise en état efficaces, afin d'améliorer la biodiversité, les fonctions et services écosystémiques, ainsi que l'intégrité et la connectivité écologiques. »

Depuis 2020, le WWF-Canada, en partenariat avec des groupes tels que la Secwepemcúl'ecw Restoration and Stewardship Society, la Première Nation Katzie, ALUS et la Nottawasaga Valley Conservation Authority, a restauré ou restaure actuellement plus de 80 000 hectares de territoire. Nous cherchons à créer une coalition d'organisations engagées en faveur de notre objectif ambitieux de restaurer un million d'hectares d'ici à 2030 afin d'aider le Canada à respecter ses engagements à l'égard du CMB.

Actuellement, les organismes publics et privés, les propriétaires foncier.ère.s et les détenteur.rice.s de droits qui mènent des efforts de restauration agissent en grande partie seul.e.s, sans comprendre comment leur travail contribue aux résultats collectifs et donc aux engagements nationaux. Mission Restauration les invite à unir leurs forces pour contribuer à la sensibilisation du public et à la reconnaissance de la restauration des zones de cinq hectares ou plus qui est déjà en cours.

« Le Canada s'est engagé à restaurer la nature en signant plusieurs accords internationaux, notamment le CMB, le Défi de l'eau douce et le Défi de Bonn. Concrétiser la restauration à cette échelle exigera tous nos efforts combinés, et c'est pourquoi nous soutenons la Mission restauration du WWF-Canada. Elle permettra aux organisations qui effectuent des travaux de restauration d'écosystèmes complexes à grande échelle de documenter leurs activités et de produire des rapports à leur sujet, ce qui garantira la contribution de ces travaux aux objectifs de restauration du Canada, » déclare Steven Guilbeault, ministre d'Environnement et Changement climatique Canada.

« Le WWF-Canada travaille d'arrache-pied pour atteindre son objectif de Régénérer le Canada qui consiste à restaurer un million d'hectares d'habitats perdus d'ici 2030. Mission restauration est une nouvelle initiative passionnante qui nous aidera non seulement à atteindre cet objectif, mais aussi à contribuer à nos objectifs nationaux et internationaux. Nous avons hâte de travailler avec d'autres personnes dont les efforts concordent avec les nôtres, » affirme Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada.

« Conservation Ontario (CO) se réjouit de voir le WWF-Canada rassembler les praticiens et praticiennes de la restauration de tout le pays pour nous aider à atteindre nos objectifs individuels et nationaux. Depuis plus de 75 ans, CO et son réseau de 36 offices de protection de la nature s'engagent dans des collaborations fructueuses avec les municipalités, la population et d'autres partenaires pour restaurer la biodiversité, réduire les risques d'inondation et renforcer la résilience des bassins versants. Cette collaboration est un moyen efficace de travailler ensemble et de s'assurer que les travaux de restauration réalisés au Canada portent leurs fruits, » souligne Angela Coleman, directrice générale de Conservation Ontario.

« Chaque personne peut contribuer au changement. Nous espérons que travailler ensemble nous permettra de ramener le saumon, peut-être pas à des niveaux historiques, mais à des niveaux où nos enfants et petits-enfants, et les générations à venir, pourront encore en manger, » explique Rick Bailey, conseiller de la Première Nation Katzie.

À propos de Mission restauration

La restauration d'écosystèmes endommagés au pays est cruciale pour renverser la perte de biodiversité, pour soutenir les priorités des Premières Nations, des Inuit et des Métis.ses, et pour maximiser la séquestration du carbone dans les écosystèmes pour lutter contre les dérèglements climatiques.Les écosystèmes naturels du Canada sont incroyablement diversifiés, mais ils sont soumis à la pression des activités humaines comme l'exploitation des ressources, le développement urbain, la pollution et les changements dans l'utilisation des terres. En outre, les phénomènes naturels tels que les incendies de forêt, les inondations, la sécheresse, les dérèglements climatiques et les espèces envahissantes accentuent la perte de la nature. Tous ces facteurs se sont combinés pour détruire ou fragmenter les habitats, ce qui perturbe les avantages importants procurés par les écosystèmes.

La restauration est un outil déterminant dans les efforts visant à freiner et à inverser la perte de biodiversité.

Elle améliore aussi l'état des zones dégradées et rétablit les avantages des écosystèmes en soutenant les espèces et en contribuant à l'atténuation des dérèglements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci. Mettre la nature sur la voie du rétablissement peut également soutenir le leadership autochtone en matière de conservation, améliorer les moyens de subsistance et contribuer à la mise en place d'une économie durable.

Mission restauration :

suivra et dénombrera les initiatives de restauration en cours;

encouragera les organisations à entreprendre de nouveaux projets de restauration d'écosystèmes complexes;

inspirera les investissements dans le cadre d'engagements nationaux et internationaux en matière de restauration; et

sensibilisera le public aux avantages de la restauration pour la nature et le climat.

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

