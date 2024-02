Le WWF-Canada et Aviva Canada lancent une ressource gratuite destinée aux entreprises canadiennes pour soutenir l'action urgente pour protéger la biodiversité

Le nouveau Plan d'action pour les entreprises et la biodiversité présente des gestes pratiques que les compagnies peuvent poser pour évaluer, minimiser et transformer leur impact sur la nature

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) et Aviva Canada lancent aujourd'hui un nouveau plan d'action à la disposition des entreprises canadiennes soulignant les façons dont elles peuvent agir pour aider à freiner et inverser la perte de biodiversité, mieux protéger la nature et contribuer à une économie mondiale plus durable.

Les entreprises et la biodiversité : Le parcours de votre entreprise vers l'atteinte d'un bilan positif pour la nature est un plan d'action étape par étape qui offre une orientation claire sur les façons dont les entreprises peuvent intervenir et aider à renverser la crise mondiale de perte de biodiversité. Développé en tant que ressource gratuite pour répondre aux besoins pratiques des entreprises, il contient une approche par phases avec des étapes que les dirigeant.e.s d'entreprise de toutes les industries peuvent réaliser maintenant, au prochain trimestre et l'an prochain, dans quatre domaines d'action :

Comprendre et évaluer Réduire et transformer Investir dans la nature Collaborer et influencer

Le Plan d'action est disponible en ligne à wwf.ca/plandaction

Pourquoi maintenant?

Plus de la moitié du PIB mondial dépend directement d'écosystèmes prospères, pourtant plusieurs de ces écosystèmes sont menacés. À travers la planète, les populations d'espèces surveillées ont chuté de 69 % en moyenne au cours des cinquante dernières années. Les sociétés sont maintenant exposées à des billions de dollars en valeur de risques liés à la nature. Les parties prenantes de tous types - des investisseur.se.s aux fournisseur.se.s et aux consommateur.rice.s - commencent à demander aux entreprises qu'elles contribuent à un monde naturel en santé.

De pair avec une décarbonation urgente, il est temps que toutes les entreprises agissent pour protéger la nature. Cependant, plusieurs ne possèdent pas l'expertise ou les ressources nécessaires au développement d'une feuille de route réalisable. Le plan d'action Les entreprises et la biodiversité répond à ce besoin en offrant une approche pratique par étape que les dirigrant.e.s d'entreprise peuvent mettre en action immédiatement.

Aviva Canada et le WWF-Canada

Depuis 2021, Aviva Canada est le partenaire principal du Programme de subvention nature et climat du WWF-Canada, qui soutient des projets de restauration communautaires centrés sur la mise en œuvre de solutions basées sur la nature à travers le Canada. Le WWF-Canada et Aviva Canada ont mis en commun leurs expertises en conservation, politique, affaires et économie pour mobiliser conjointement les sociétés canadiennes afin qu'elles agissent pour la nature. Le plan d'action a pour but d'amplifier ces conversations et de les traduire en gestes tangibles que les entreprises peuvent poser pour créer un effet à l'échelle de l'économie.

Kathrin Majic, vice-présidente principale, Développement, WWF-Canada a affirmé :

« Avec plus d'un million d'espèces floristiques et fauniques sauvages en voie de disparition, et l'équivalent de plus de trois patinoires de hockey de forêt disparaissant à chaque deux secondes, ce plan d'action arrive à un moment déterminant. La santé de notre planète vivante, ainsi que de notre économie, repose sur des entreprises posant des actions décisives et significatives afin de devenir des organisations dotées d'un bilan positif pour la nature. Non seulement notre plan d'action est une étape importante dans nos efforts pour lutter contre la double crise du climat et de la biodiversité; c'est aussi bon pour les affaires, alors que les organisations s'adaptent à l'évolution des normes de reddition de compte et des attentes des parties prenantes. »

Paul Fletcher, chef des Affaires générales, Aviva Canada a affirmé :

« En tant que compagnie d'assurance, nous voyons les impacts négatifs du changement climatique sur nos consommateur.rice.s et sur notre organisation et ce, tous les jours. Il est rapidement devenu clair que s'efforcer de devenir une compagnie carboneutre n'était pas suffisant - l'action climatique doit se jumeler avec l'action pour la biodiversité. Nous croyons que les entreprises canadiennes, peu importe le secteur d'industrie, ont la responsabilité de comprendre leur dépendance envers la nature et la biodiversité, mais doivent de surcroit atténuer l'effet de leurs décisions et de leurs activités sur le monde naturel. Nous croyons qu'il existe un réel besoin d'un guide montrant aux compagnies ce qu'elles doivent faire et la façon d'y arriver, et nous avons eu le plaisir de le développer avec le WWF-Canada afin d'aider les entreprises à entamer leurs démarches. »

Pour en apprendre plus au GLOBE Forum 2024

Ensemble, le WWF-Canada et Aviva Canada présenteront et discuteront du plan d'action en profondeur durant une session au GLOBE Forum 2024, qui aura lieu au Vancouver Convention Centre du 13 au 15 février 2024, en tant que commanditaires conjoints du volet « Restoring and Protecting Nature » (Restaurer et protéger la nature). Cette session donnera vie au plan d'action Les entreprises et la biodiversité du WWF-Canada et d'Aviva Canada en offrant des entrevues et questions-réponses avec des leaders d'entreprises canadiennes, chacun.e partageant d'abord ce que fait son entreprise dans une des quatre sphères d'action : Daniel O'Brien, associé, Développement durable et changements climatiques, PwC Canada; Emma Race, directrice principale, Développement durable et impact social, Loblaw; et Paul Fletcher, directeur général des activités d'entreprise chez Aviva Canada. La session sera animée par Kathrin Majic, v.-p. principale, Développement, du WWF-Canada.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva plc a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d'ici 2040.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook, LinkedIn d'Aviva Canada.

