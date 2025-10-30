Ce nouvel investissement soutiendra de petites mesures à fort impact qui favorisent la restauration à grande échelle des écosystèmes

OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) a annoncé aujourd'hui la création de son Fonds Catalyseur, une initiative de 500 000 $ conçue pour accélérer la restauration des écosystèmes dans tout le pays et aider le Canada à atteindre les cibles fixées dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et la Stratégie pour la nature 2030.

Présenté lors du tout premier Forum sur la restauration de la nature du WWF-Canada à Ottawa, le fonds soutiendra les efforts menés par des Autochtones, des organismes à but non lucratif, des entreprises et tous les ordres de gouvernement visant à étendre ou à accélérer la restauration de terres perdues ou dégradées. L'investissement ciblera tout spécialement des efforts de restauration de petite envergure, mais efficaces pour soutenir des initiatives en phase de planification ou de mise en œuvre.

« Notre plus récent Rapport Planète vivante Canada révèle une tendance inquiétante alors que plus de la moitié des espèces étudiées ont connu une baisse de leur abondance », a déclaré Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada. « La restauration de la nature crée des habitats qui aident à renverser la perte des espèces que nous observons et apporte une multitude d'autres avantages écologiques. Le Fonds Catalyseur soutiendra des projets de restauration qui peuvent paraitre modestes, mais qui auront un impact considérable, accélérant ainsi nos efforts collectifs pour rétablir l'équilibre de la nature. Il s'agit d'une autre façon concrète pour nous de Régénérer le Canada. »

Le financement soutiendra de grands projets de restauration de plus de cinq hectares en encourageant des mesures telles qu'une meilleure planification, l'utilisation de plantes et de semences indigènes, le renforcement de protocoles d'entretien et de suivi pour assurer un succès à long terme, et d'autres idées novatrices.

La restauration d'écosystèmes peut comprendre des activités telles que le reboisement de forêts endommagées par un incendie ou la stabilisation de berges de rivières ravagées par les inondations grâce à la plantation de végétation indigène. Des écosystèmes sains et restaurés fournissent de nombreux bienfaits : plus d'habitats pour les espèces, plus de carbone stocké dans la nature et des communautés plus résilientes face aux effets des changements climatiques. La restauration est également essentielle pour soutenir les priorités des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui gèrent ces terres et ces eaux depuis des millénaires.

« Alors que nous poursuivons sur la lancée de notre premier Forum sur la restauration de la nature, le Fonds Catalyseur arrive à point nommé », a expliqué Elizabeth Hendriks, vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada. « En finançant la capacité, qu'il s'agisse de besoins en semences indigènes, de conseils pour la mise en œuvre d'un protocole de suivi ou d'une occasion d'apprentissage auprès de pairs, nous encouragerons de nouveaux partenariats, nous mettrons en contact des leaders expérimenté.e.s avec des personnes qui se lancent tout juste dans le processus de restauration, et au bout du compte, nous accélèrerons la restauration pour la biodiversité, le climat et les communautés. »

