TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Michael Campbell, fondateur du World Outlook Financial Conference et animateur de la très populaire émission financière canadienne MoneyTalks, ainsi que des dirigeants d'entreprises invités à titre de conférenciers dans le cadre du congrès de 2024 se sont joints à Berk Sumen, chef des services aux sociétés de la Bourse de Toronto (TSX), afin de souligner la tenue de la 34e édition du congrès annuel et d'ouvrir les marchés.

Le World Outlook Financial Conference 2024 ouvre les marchés Mardi 6 février 2024

Depuis 34 ans, le World Outlook Financial Conference invite au Canada les meilleurs analystes de marché et analystes financiers du monde et aide les investisseurs à améliorer le rendement de leur portefeuille, et, plus important encore, à se protéger de la volatilité et des crises du marché.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Grant Longhurst, [email protected]