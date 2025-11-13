Un mois d'activités et d'émerveillement au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Du 22 novembre au 24 décembre 2025, la féérie des Fêtes s'emparera du Complexe Desjardins, qui s'animera dans une ambiance festive, enrichie de décorations féériques et d'activités pour les enfants. Le vrai père Noël accueillera les familles pour partager des moments empreints d'émotion et de joie.

« Cette année encore, le Complexe Desjardins s'impose comme la destination incontournable du temps des Fêtes à Montréal. On y vient pour vivre en famille toute la magie de Noël : magasiner ses cadeaux, profiter d'une ambiance unique au cœur de la ville et surtout, découvrir une foule d'activités pour les enfants. Le vrai père Noël y prend place, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Le Complexe Desjardins se réjouit de l'accueillir à nouveau », souligne Marie-Pier Labarre, directrice marketing du Complexe Desjardins.

Une programmation festive pour toute la famille

Dès le 22 novembre, le royaume du père Noël, s'installera sur la Grande-Place du Complexe et permettra aux enfants de rencontrer le vrai père Noël dans un décor enchanteur, où ils pourront confier leurs souhaits et auront la possibilité de repartir avec des photos souvenirs de leur rencontre. Depuis plusieurs décennies, les familles montréalaises et des environs viennent vivre la magie des fêtes au Complexe Desjardins, perpétuant une tradition chère au cœur de la ville, au milieu d'un décor lumineux qui émerveillera petits et grands.

Les visiteurs pourront également s'offrir un tour de carrousel ou une balade en petit train, chaque activité est offerte au coût de trois dollars par personne, pour une expérience à la fois festive et nostalgique. Les maquillages éclairs gratuits ajouteront une touche de fantaisie aux visages des tout-petits, tandis qu'une programmation gratuite de spectacles pour enfants comprenant, entre autres, de la danse, des chorales, et du cirque animera la Grande-Place.

La Fontaine Boréale, un spectacle de l'emblématique fontaine du Complexe Desjardins, présentera pour sa part un spectacle immersif de sons, de lumières et de jets d'eau chaque heure à partir de 16 h, du 22 novembre au 31 décembre.

Une tradition au Complexe Desjardins

Facilement accessible, le Complexe Desjardins se trouve à proximité des stations Place-des-Arts et Place-d'Armes. Le stationnement sur place et la connexion au réseau piétonnier souterrain facilitent la visite pour toute la famille.

Cette année encore, le Complexe Desjardins invite les familles à venir célébrer l'esprit des Fêtes dans toute sa splendeur : pour rencontrer le vrai père Noël, participer aux activités féériques, profiter de l'ambiance festive ou encore pour le magasinage des Fêtes, tout est en place pour créer des souvenirs inoubliables en famille.

Du 22 novembre au 24 décembre 2025 à la Grande-Place du Complexe Desjardins (150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

L'entrée est gratuite et ouverte à toutes et à tous.

À propos du Complexe Desjardins

Situé au cœur du centre-ville et du Quartier des spectacles de Montréal, le Complexe Desjardins figure parmi les plus importants immeubles multifonctionnels de la métropole et est l'un des plus fréquentés. Trois tours de bureaux ainsi qu'une galerie commerciale ceinturent une grande place publique pourvue d'une spectaculaire fontaine. La galerie commerciale du Complexe Desjardins compte plusieurs boutiques et restaurants offrant une gamme complète de produits et services. Le décor, où les éléments architecturaux grandioses se marient harmonieusement à la lumière naturelle, confère un caractère unique à ce lieu de magasinage.

