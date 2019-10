Le Vol de fan Air Canada est de retour pour la saison 2019‑2020 de la LNH

« En tant que transporteur national du Canada, transporteur officiel des sept équipes canadiennes de la LNH, et fier partenaire de la seule franchise de la NBA du Canada, les Raptors de Toronto, Air Canada est extrêmement fière de soutenir les équipes de notre pays, a déclaré Andrew Shibata, directeur délégué - Marques d'Air Canada. Grâce au programme Vol de fan, des partisans peuvent vivre des expériences extraordinaires en assistant à des matchs. Ce programme est un élément essentiel de notre engagement, en tant que transporteur aérien, à mettre nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. »

Pour son échauffement de pré-saison, Air Canada a organisé une série d'activités passionnantes à l'échelle nationale pour le #RetourDuHockey. Le mois dernier, Air Canada a surpris et ravi des partisans de hockey dans plusieurs aéroports, en leur remettant des billets et d'autres surprises, et a récompensé deux partisans chanceux à l'occasion de matchs pré-saison disputés au Canada atlantique. Jonathan Reid, de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, et Erik Burke, de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, prendront l'avion avec leur famille pour se rendre à Toronto et à Montréal, respectivement, pour assister au premier match à domicile de la saison de leur équipe préférée.

Pour aider tous les amateurs de hockey à célébrer le retour de leur sport favori, Air Canada lance un solde de 2 jours, du 2 au 3 octobre, offrant une réduction de 15 % sur les tarifs de base pour toutes destinations canadiennes et internationales. Certaines conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez aircanada.com/retrourduhockey.

