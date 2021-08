Le Vocabulaire de l'enseignement à distance et du télétravail : une terminologie qui reflète les tendances actuelles

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française, en collaboration avec le Bureau de la traduction, propose une version enrichie du Vocabulaire de l'enseignement à distance et du télétravail, qui présente les termes adéquats pour désigner près de 200 concepts récemment entrés dans le quotidien de nombreuses personnes.

Les travaux qui ont mené à la publication de cette deuxième version ont permis l'intégration de nombreux termes additionnels et l'ajout de précisions aux définitions de certains concepts centraux déjà présents dans la première version mise en ligne en septembre 2020.

Le vocabulaire produit vise à faciliter et à accroître l'utilisation d'une terminologie française appropriée pour décrire ces réalités qui s'installent dans les habitudes de bien des Québécois et Québécoises. Il comprend des termes comme partage de bureau, cotravail, téléétudes, gestion de classe virtuelle et mosaïque.

La production de ce vocabulaire témoigne du souci de l'Office de répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie.

Faits saillants

, mis en ligne le 30 septembre 2020. L'Office rend disponibles les termes adéquats pour désigner des réalités liées aux domaines de l'enseignement à distance et du télétravail, pour en faciliter et en accroître l'utilisation.

L'Office suit de près l'évolution de l'enseignement à distance et du télétravail pour proposer des termes au fur et à mesure que des innovations apparaissent dans ces domaines, contribuant ainsi à faire du français la langue normale de l'espace public.

