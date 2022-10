Le vocabulaire de l'agilité de l'Office québécois de la langue française : pour s'élever au-dessus de la mêlée!

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française propose le vocabulaire Au-dessus de la mêlée, qui présente la terminologie française relative à près de 70 concepts du domaine des méthodes agiles.

Produit en collaboration avec des spécialistes de l'agilité de Desjardins, de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université de Sherbrooke, de la Ville de Montréal, d'Agile Montréal et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, ce vocabulaire comprend des termes comme incrément de produit, itération, sprint et programmation en binôme.

L'agilité est une approche de gestion centrée sur le client et reposant sur des principes de collaboration, de rétroaction rapide et de flexibilité par rapport au changement. D'abord appliquée dans le domaine du développement logiciel, elle a ensuite été transposée à la gestion de projet et à la production de biens et de services.

Faits saillants

En produisant un vocabulaire et un extrait qui présentent des termes français désignant des réalités liées aux approches et aux méthodes agiles, l'Office répond aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. Il souhaite ainsi accroître l'utilisation de ces termes et contribuer à la francisation des milieux de travail.





Les termes de ce vocabulaire sont intégrés dans la Vitrine linguistique, une nouvelle plateforme qui donne accès aux outils et aux services linguistiques de l'Office, et qui permet notamment la recherche simultanée dans le Grand dictionnaire terminologique (GDT) et la Banque de dépannage linguistique (BDL).

SOURCE Office québécois de la langue française

