Le virage vers le soutien à domicile est favorable aux femmes

QUÉBEC, le 8 mars 2023 /CNW/ - Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) tiennent à réaffirmer l'importance du soutien à domicile pour améliorer la condition féminine. Près de 70 % des usagers des EÉSAD sont des femmes, dont la grande majorité d'entre elles vivent seules. De plus, les personnes proches aidantes sont majoritairement des femmes qui pourraient également bénéficier d'une amélioration du soutien à domicile pour leur proche aidé. Enfin, plus de 90 % du personnel des EÉSAD sont des femmes et il faut poursuivre les efforts afin d'améliorer leurs conditions de travail et la valorisation de leur métier.

Logo de Chez moi pour la vie (Groupe CNW/Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile)

« En ce 8 mars, le gouvernement doit prendre la mesure de l'avancée majeure pour les femmes que représenterait un véritable virage vers le soutien à domicile. Ce n'est pas par hasard que les EÉSAD ont été créées comme les CPE, au lendemain de la Marche du pain et des roses de 1995 et du Sommet sur l'économie et l'emploi de 1996 », indique J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Chez moi pour la vie

Le profil type d'une personne ayant besoin de soutien à domicile est une femme de plus de 70 ans vivant seule et disposant de faibles revenus.

Rappelons qu'aujourd'hui, en moyenne, une personne aînée à faible revenu qui bénéficie du maximum de l'aide financière disponible ne peut se payer qu'une heure et six minutes de services par semaine et, faute de moyens, se prive d'augmenter les services alors que ses besoins s'accroissent avec l'âge.

Les EÉSAD préconisent des solutions applicables immédiatement :

Bonifier le programme d'exonération financière pour les services d'aide à domicile (PEFSAD) de 5,10 $ par heure pour améliorer l'accès aux services des aînés à faibles revenus. Permettre aux aînés à faibles revenus d'obtenir des soins à prix abordable en incluant les services d'assistance personnelle, comme un deuxième bain par semaine, au PEFSAD dont ils sont exclus pour le moment. Améliorer l'accès au crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés en autorisant les EÉSAD à administrer directement le crédit d'impôt sur la facture, comme le font déjà les RPA. Faire face à la pénurie de main-d'œuvre de manière concertée en améliorant les conditions de travail des aides à domicile et en valorisant leur métier.

« Ces mesures prises dès le prochain budget constitueraient une véritable révolution dans le quotidien de ces femmes, des proches aidantes et, plus largement, pour toute la société. Il s'agirait d'une réponse concrète à la volonté largement exprimée de vivre et vieillir dignement chez soi pour la vie », de conclure J. Benoit Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont les prestataires de soutien à domicile les plus importantes en dehors du réseau public. Ce sont des initiatives citoyennes et communautaires, des OBNL et des coopératives exploitées à des fins non lucratives afin de prendre en charge collectivement des besoins non comblés par le réseau public.

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes. Les EÉSAD emploient plus de 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens.

Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD et leurs propositions, nous vous invitons à visiter notre site Web : https://chezmoipourlavie.com.

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Renseignements: Source : Quentin Maridat, Conseiller principal aux affaires publiques, 418 622-1001, poste 225; Information : J. Benoit Caron, Directeur général, 418 717-8882