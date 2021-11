TORONTO, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Le 4e sondage annuel du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sur le magasinage des Fêtes, réalisé auprès de 2 500 répondants d'un océan à l'autre, révèle que même si la pandémie les affecte toujours, les Canadiens souhaitent fortement recommencer à magasiner dans les magasins traditionnels et prévoient aussi offrir davantage de cadeaux cette année.

Le sondage indique que les Canadiens prévoient dépenser plus (792 $ en 2021, contre 693 $ en 2020) et effectuer leurs achats plus tôt. Par ailleurs, davantage de consommateurs entendent profiter des ventes du temps des Fêtes que par les années passées. Le Vendredi fou devrait ainsi être l'une des journées de magasinage les plus importantes, sinon la plus importante, de l'année.

Les problèmes d'approvisionnement auxquels font face les fabricants et les détaillants se font ressentir à l'échelle mondiale. On s'attend donc à ce que certains produits soient moins disponibles dans les commerces que par les années précédentes, en particulier à partir de la fin novembre. « Les consommateurs qui font leurs achats plus tôt auront plus de chance de trouver les produits et les marques qu'ils cherchent pour les Fêtes. Et, si on considère les pénuries de main-d'œuvre, on peut ajouter que magasiner tôt leur permettra d'éviter les longues files en magasin ainsi que les délais d'expédition et de livraison », fait remarquer Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail.

Les catégories de produits pour lesquelles les Canadiens prévoient dépenser le plus sont les vêtements (passant de la seconde place en 2020 à la première cette année), les aliments (passant de la première à la seconde place), les jouets et les appareils électroniques personnels. Bien que l'on prévoie que les gens feront davantage leurs achats en magasin, la combinaison de magasinage traditionnel et en ligne continuera à évoluer, et on s'attend à ce que les consommateurs aient encore plus de choix dans la façon et le lieu où les produits qu'ils achètent peuvent être récupérés ou livrés.

EN BREF :

Les Canadiens prévoient commencer leurs achats des Fêtes plus tôt cette année et un plus grand nombre entend profiter des soldes du temps des Fêtes et de la disponibilité des produits.

Pas moins de 30 % (23 % en 2020) commenceront leur magasinage avant le mois de novembre.



Les problèmes liés à la disponibilité et au choix des produits ainsi qu'aux délais d'expédition et de livraison qu'ont connus les consommateurs en 2020 les inciteront à commencer leurs achats des Fêtes plus tôt cette année.



Les résultats du sondage indiquent que le mois de novembre demeure le mois le plus occupé sur le plan du magasinage.



36 % des consommateurs ont déclaré qu'ils prévoyaient amorcer leur magasinage des Fêtes en novembre



Par ailleurs, 43 % prévoient faire leurs emplettes lors du Vendredi fou (contre 41 % en 2020), 35 % lors du Cyberlundi (34 % en 2020) et 34 % à l'occasion des soldes d'après-Noël (32 % en 2020).

Les intentions d'achat pour les Fêtes sont plus importantes que l'an dernier.

Les Canadiens prévoient dépenser 792 $ cette année (contre 693 $ en 2020), principalement parce que les répercussions financières négatives de la pandémie se sont atténuées. Ils entendent également se réunir davantage durant les Fêtes.



Si on analyse l'historique des habitudes de dépenses réelles pour les Fêtes, on peut s'attendre à ce que les dépenses réelles dépassent en fait largement les 800 $ cette année.

Les achats en magasin augmenteront, mais le magasinage en ligne demeurera important, ce qui rappelle encore une fois aux détaillants l'importance d'offrir une expérience sans accroc dans l'ensemble de leurs canaux de vente

On s'attend à ce que 63 % de l'ensemble des achats se fasse en magasin et 37 % en ligne (contre 58 % et 42 % respectivement en 2020).



En 2019, avant la pandémie, on prévoyait que 72 % des achats se fassent en magasin, et 28 %, en ligne.

Appuyer les détaillants locaux demeure une priorité pour les Canadiens.

78 % des répondants estiment que l'achat local est important, et 81 % de ceux-ci ajoutent qu'il est tout particulièrement important d'appuyer les détaillants locaux qui ont souffert des mesures de confinement.

Les catégories de produits pour lesquelles les Canadiens dépenseront le plus ont changé - les vêtements se sont emparés de la première place, alors que les aliments, les boissons alcoolisées et les bonbons ont glissé au deuxième rang.

Les catégories de tête sont donc les suivantes : vêtements (16 % contre 15 % en 2020), aliments, boissons alcoolisées, bonbons et friandises (12 % contre 19 % en 2020), jouets (10 % contre 10 % en 2020) et appareils électroniques personnels (8 % contre 8 % en 2020).

AUTRES FAITS DIGNES DE MENTION :

Les préoccupations ont évolué depuis l'an dernier à l'égard de tous les aspects du magasinage du temps des Fêtes. Cette année, les grandes préoccupations sont que les magasins soient bondés (44 % contre 38 % en 2020) et que le prix des produits les plus populaires soit gonflé (44 % contre 35 % en 2020)

que le prix des produits les plus populaires soit gonflé (44 % contre 35 % en 2020) Les facteurs ayant le plus d'influence sur l'endroit où les Canadiens choisissent de magasiner sont les ventes et promotions des Fêtes (50 %) et la gratuité de la livraison (49 %).

Un plus grand nombre de Canadiens prévoient acheter des cadeaux pour les autres plutôt que pour eux cette année (80 % contre 74 % en 2020).

Les cartes cadeaux devraient représenter 16 % (contre 21 % en 2020) des dépenses des Fêtes au pays en 2021.

En 2020, la plupart des cartes-cadeaux ont été achetées auprès de restaurants et de bars, suivis des gros détaillants.

Le mélange de commerces de détail dans lesquels les consommateurs prévoient magasiner devrait par ailleurs être plus grand en 2021. Parmi les différences les plus notables à ce chapitre, citons les suivantes :

Gros détaillants (53 % contre 46 % en 2020), vêtements (46 % contre 36 % en 2020), aliments, boissons et produits d'épicerie (35 % contre 42 % en 2020), jeux et jouets (34 % contre 29 % en 2020), grands magasins (30 % contre 25 % en 2020), produits électroniques (29 % contre 24 % en 2020), articles de sports, de passe-temps et de musique (24 % contre 19 % en 2020) et mobilier (7 % contre 6 % en 2020).

PARTICULARITÉS RÉGIONALES :

Ontario : Les Ontariens estiment qu'ils dépenseront en moyenne 863 $ pour les Fêtes (contre 792 $ à l'échelle nationale).

Québec : Bien que moins de Québécois rapportent être dans une situation financière précaire en raison de la pandémie, c'est dans la Belle Province qu'on prévoit dépenser le moins au pays (565 $ en moyenne contre 792 $ à l'échelle nationale) et que les consommateurs sont les plus susceptibles de dépenser sur eux-mêmes. C'est aussi au Québec que les dépenses dans les commerces de jeux et de jouets devraient être les plus importantes. Les Québécois sont par ailleurs moins susceptibles de magasiner à l'occasion des soldes d'après-Noël (24 % contre 34 % dans le reste du Canada). Historiquement, les Québécois sont ceux qui planifient le moins leurs achats des Fêtes et établissent le moins un budget à cette fin.

Canada atlantique : Si les habitants du Canada atlantique prévoient dépenser en moyenne 807 $ (plus que la moyenne nationale, qui est de 792 $), ils entendent également dépenser davantage en cadeaux pour les autres que pour eux-mêmes (84 % contre 80 % en moyenne à l'échelle nationale).

Manitoba et Saskatchewan : Les habitants de ces deux provinces devraient dépenser en moyenne 692 $ pour les Fêtes (contre 792 $ à l'échelle nationale). Ils déclarent également qu'ils dépenseront davantage en cadeaux pour les autres que pour eux-mêmes (83 % contre 80 % en moyenne au pays).

Alberta : Les Albertains estiment qu'ils dépenseront en moyenne 869 $ pour les Fêtes (contre 792 $ à l'échelle nationale).

Colombie-Britannique : Les répondants de la Colombie-Britannique prévoient dépenser en moyenne 958 $, bien plus que la moyenne nationale, qui s'établit à 792 $.

À propos du sondage

Ce sondage très complet de 155 pages réalisé pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail par Léger offre un aperçu des perceptions des Canadiens sur la manière dont la pandémie a affecté leur situation financière ; où, quand et comment ils entendent magasiner ; ce qu'ils prévoient acheter ; l'incidence des offres promotionnelles sur leurs décisions d'achat et leur sentiment général sur le magasinage du temps des Fêtes. Ce rapport explique aussi comment les habitudes de magasinage varient en fonction des catégories de produits et des régions du pays. Le sondage a été réalisé en ligne du 12 au 24 août 2021 en anglais et en français auprès d'un d'échantillon de 2 505 personnes représentatif de la population canadienne de 18 ans et plus. Un échantillon probabiliste de même taille aurait une marge d'erreur de +/- 2 %, 19 fois sur 20.

Le sondage peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : https://www.retailcouncil.org/research/rcc-holiday-shopping-survey-2021/

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

