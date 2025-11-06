Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
12 h 45
Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation sur le Budget 2025 avec le Cercle canadien de Toronto.
Notes à l'intention des médias :
13 h 45
Le premier ministre visitera un institut de recherche en intelligence artificielle pour mettre en lumière les nouveaux investissements prévus au Budget 2025 en matière de recherche, de développement et d'innovation.
Note à l'intention des médias :
