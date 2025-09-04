Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
04 sept, 2025, 18:51 ET
OTTAWA, ON, le 4 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région du Grand Toronto (Ontario)
|
11 h 00
|
Le premier ministre fera une annonce concernant les secteurs stratégiques du Canada.
|
Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article