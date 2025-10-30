Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
30 oct, 2025, 08:21 ET
OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Gyeongju (République de Corée)
|
|
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
• Représentants officiels seulement et diffuseur hôte
|
|
|
12 h 40
|
Le premier ministre participera au déjeuner-dialogue de travail des dirigeants économiques de l'APEC avec le Conseil consultatif des gens d'affaires de l'APEC.
|
|
|
|
Fermé aux médias
|
|
|
14 h 45
|
Le premier ministre participera à la séance spéciale des dirigeants du Sommet des chefs d'entreprise de l'APEC et y prononcera une allocution.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
• Couverture libre
|
|
|
16 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le président de la Chine, Xi Jinping.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
|
|
18 h 30
|
Le premier ministre assistera au dîner des dirigeants économiques de l'APEC.
|
|
|
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article