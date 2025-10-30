OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Gyeongju (République de Corée)



10 h 00 Le premier ministre participera à la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).





Note à l'intention des médias :

• Représentants officiels seulement et diffuseur hôte



12 h 40 Le premier ministre participera au déjeuner-dialogue de travail des dirigeants économiques de l'APEC avec le Conseil consultatif des gens d'affaires de l'APEC.





Fermé aux médias



14 h 45 Le premier ministre participera à la séance spéciale des dirigeants du Sommet des chefs d'entreprise de l'APEC et y prononcera une allocution.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre



16 h 00 Le premier ministre rencontrera le président de la Chine, Xi Jinping.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



18 h 30 Le premier ministre assistera au dîner des dirigeants économiques de l'APEC.





Fermé aux médias

