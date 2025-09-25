Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Londres (Royaume-Uni)
1 h 00
Le premier ministre arrivera à Londres, au Royaume-Uni.
Fermé aux médias
10 h 00
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.
11 h 15
Le premier ministre participera à une discussion dirigée au Sommet mondial pour l'action et le progrès en compagnie du premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, et de la première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir.
12 h 10
Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir.
13 h 35
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.
14 h 10
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez.
18 h 00
Le premier ministre assistera à une réception donnée par les organisateurs du Sommet mondial pour l'action et le progrès.
Fermé aux médias
19 h 00
Le premier ministre participera à une réception donnée par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, en compagnie du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, et de la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.
