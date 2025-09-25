Le vendredi 26 septembre 2025 English

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Londres (Royaume-Uni)


1 h 00

Le premier ministre arrivera à Londres, au Royaume-Uni.



Fermé aux médias


10 h 00

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


11 h 15

Le premier ministre participera à une discussion dirigée au Sommet mondial pour l'action et le progrès en compagnie du premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, et de la première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


12 h 10

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


13 h 35

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


14 h 10

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


18 h 00

Le premier ministre assistera à une réception donnée par les organisateurs du Sommet mondial pour l'action et le progrès.



Fermé aux médias


19 h 00

Le premier ministre participera à une réception donnée par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, en compagnie du premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, et de la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool à l'arrivée du premier ministre

