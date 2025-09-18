Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
18 sept, 2025, 21:06 ET
OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
9 h 45
|
Le premier ministre visitera le terminal ferroviaire Ferrovalle de la Canadian Pacific Kansas City.
|
Note à l'intention des médias :
|
11 h 30
|
Le premier ministre quittera Mexico, au Mexique.
|
Fermé aux médias
