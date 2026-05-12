Le mercredi 13 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

12 mai, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 10             

Le premier ministre rencontrera les astronautes de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen et Jenni Gibbons, ainsi que des membres de l'équipage d'Artemis II.



Note à l'intention des médias :

   •  Prise d'images pool au début de la rencontre


9 h 50             

Le premier ministre participera à une activité avec des élèves en compagnie des astronautes de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen et Jenni Gibbons, ainsi que des membres de l'équipage d'Artemis II.



Note à l'intention des médias :

   •  Prise d'images pool


11 h 30           

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Rencontre virtuelle, fermée aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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