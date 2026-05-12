Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
12 mai, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
9 h 10
|
Le premier ministre rencontrera les astronautes de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen et Jenni Gibbons, ainsi que des membres de l'équipage d'Artemis II.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
9 h 50
|
Le premier ministre participera à une activité avec des élèves en compagnie des astronautes de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen et Jenni Gibbons, ainsi que des membres de l'équipage d'Artemis II.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
11 h 30
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
Rencontre virtuelle, fermée aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article