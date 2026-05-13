Le jeudi 14 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

13 mai, 2026, 17:43 ET

OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre annoncera une nouvelle approche visant à fournir aux Canadiennes et aux
Canadiens une énergie propre, abordable et fiable.

Troisième étage
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

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  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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