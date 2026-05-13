OTTAWA, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ -

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Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre annoncera une nouvelle approche visant à fournir aux Canadiennes et aux

Canadiens une énergie propre, abordable et fiable.

Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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